Pasifik'te nadir görüntü. Üç kasırga aynı anda ilerliyor
03.09.2026 10:39
Pasifik Okyanusu'nda üç kasırganın aynı anda ilerlemesi nadir görülen bir tablo ortaya çıkardı. Bilim insanları, ikisi Kategori 4 seviyesine ulaşan kasırgalar hakkında uyarılarda bulundu.
Pasifik Okyanusu'nda aynı anda üç kasırganın ilerlemesi, bilim insanlarının “nadir” olarak nitelendirdiği bir hava olayına yol açtı. Uzmanlar, Karina, Lowell ve Marie kasırgalarının oluşumu ve güçlenmesinde tarihi seviyelere yaklaşan El Nino'nun etkisine dikkat çekiyor.
Baja California açıklarında ilerleyen Tropikal Fırtına Marie, çarşamba gecesi güçlenerek kasırgaya dönüştü. Böylece Marie, Pasifik'te batıya doğru ilerleyen Kategori 4 seviyesindeki Karina ve Lowell'ın ardından üçüncü kasırga oldu.
Michigan Üniversitesi'nden iklim bilimci Julia Cole, aynı anda üç kasırga görülmesinin “kesinlikle nadir” olduğunu söyledi.
Cole, “El Nino'nun neden olduğu ısınma bu fırtınalar için uygun zemini hazırlıyor. Fırtınalar büyük ölçüde sıcak sulardan besleniyor. Tropikal Pasifik normalden sıcak olduğunda güçlü fırtınalarda artış görüyoruz.” dedi.
HAWAII İÇİN UYARI
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre Lowell, Hawaii'nin Hilo kentinin yaklaşık 710 kilometre güneyinde bulunuyor.
Kategori 4 seviyesindeki kasırganın batıya doğru ilerlerken önümüzdeki birkaç gün boyunca büyük bir kasırga olarak kalması bekleniyor.
NHC, Lowell'ın oluşturduğu dalgaların Hawaii Adaları'nın bazı kesimlerinde “hayati tehlike yaratabilecek” kıyı dalgalarına ve rip akıntılarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Kasırganın uzun vadeli rotası ve şiddetine ilişkin tahminlerin ise normalden daha belirsiz olduğu belirtildi.
Hawaii, geçen ay Büyük Ada'nın güneyinden geçen Lala Kasırgası'nın yol açtığı yıkıcı rüzgarlar ve şiddetli ani sellerin etkilerini atlatmaya çalışıyor.
KASIRGALARI SICAK SULAR BESLİYOR
Uzmanlara göre Pasifik'teki sıra dışı tablonun arkasında okyanus ve atmosfer koşullarının bir araya gelmesi bulunuyor.
Sıcak okyanus suları kasırgalara ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlarken, El Nino'nun atmosfer üzerindeki etkisi Pasifik'teki dikey rüzgar kesmesini azaltıyor. Bu durum kasırgaların oluşması ve hızla güçlenmesi için elverişli koşullar yaratıyor.
Miami Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Benjamin Kirtman, iklim sisteminin son 20 yılda önemli ölçüde ısındığına dikkat çekti.
Kirtman, okyanus yüzeyinin uzun dönem ortalamasından ne kadar sıcak olduğunu gösteren sıcaklık farkının şimdiden rekor seviyelere yaklaştığını belirtti.
BENZERİ 2015'TE YAŞANMIŞTI
Pasifik'te benzer bir durum son olarak güçlü bir El Nino'nun yaşandığı 2015 yılında görülmüştü.
O dönemde Kilo, Ignacio ve Jimena kasırgaları ile 14E Tropikal Depresyonu aynı anda Pasifik üzerinde ilerlemişti.
Bu yılki El Nino'nun ise kayıtlardaki en güçlü El Nino olma ihtimali yüzde 69.
Üstelik hava olayının en güçlü seviyesine ekim-aralık döneminde ulaşması beklenmesine rağmen etkileri şimdiden dünyanın farklı bölgelerinde hissediliyor.
ETKİSİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA
El Nino'nun etkileri yalnızca Pasifik'teki kasırgalarla sınırlı değil.
Dünyanın en büyük hamsi avcısı olan Peru'da ısınan denizlerin üretimi ciddi biçimde düşürdüğü belirtiliyor. Sudan'da ise El Nino'nun kritik yağışları geciktirmesi, Nil Nehri'ndeki su seviyelerinin hızla düşmesiyle ilişkilendiriliyor.
Uzmanlar, iklim değişikliğinin El Nino'nun etkilerini daha da ağırlaştırabileceği konusunda uyarıyor. Daha sıcak bir atmosferin daha fazla nem tutması aşırı yağışları şiddetlendirirken, kuraklığın görüldüğü bölgelerde toprakların daha fazla kurumasına neden olabiliyor.