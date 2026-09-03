Pasifik'te nadir görüntü. Üç kasırga aynı anda ilerliyor

Pasifik Okyanusu'nda aynı anda üç kasırganın ilerlemesi, bilim insanlarının “nadir” olarak nitelendirdiği bir hava olayına yol açtı. Uzmanlar, Karina, Lowell ve Marie kasırgalarının oluşumu ve güçlenmesinde tarihi seviyelere yaklaşan El Nino'nun etkisine dikkat çekiyor.

Baja California açıklarında ilerleyen Tropikal Fırtına Marie, çarşamba gecesi güçlenerek kasırgaya dönüştü. Böylece Marie, Pasifik'te batıya doğru ilerleyen Kategori 4 seviyesindeki Karina ve Lowell'ın ardından üçüncü kasırga oldu.

Michigan Üniversitesi'nden iklim bilimci Julia Cole, aynı anda üç kasırga görülmesinin “kesinlikle nadir” olduğunu söyledi.

Cole, “El Nino'nun neden olduğu ısınma bu fırtınalar için uygun zemini hazırlıyor. Fırtınalar büyük ölçüde sıcak sulardan besleniyor. Tropikal Pasifik normalden sıcak olduğunda güçlü fırtınalarda artış görüyoruz.” dedi.