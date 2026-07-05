Pasifik'teki ABD adalarında süper tayfun alarmı

Guam ve Kuzey Mariana Adaları'nda yaşayan binlerce kişi, Kategori 5 kasırgaya eşdeğer güce sahip Bavi Süper Tayfunu adaları vurmadan önce pazar günü acil tahliye merkezlerine sığındı.

Bu sabahtan itibarıyla bölgede etkili olması beklenen tayfunun, saatte 260 kilometre hızla esen sürekli rüzgarlara ve saatte 315 kilometreye ulaşan ani fırtına hamlelerine yol açacağı tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), tayfunu "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Pazar öğleden sonra veya akşam saatlerinden itibaren fırtına rüzgarlarının başlayacağını duyuran kurum, tayfun merkezinin geçeceği bölgelerde felaket boyutunda hasar oluşabileceğini açıkladı.

NWS, şiddetli yağışların yol açacağı büyük su baskınları ve kıyı istilası beklendiğini, denizdeki dalga yüksekliğinin 10 katlı bir bina yüksekliğine denk gelen 10,7 metreye kadar ulaşabileceğini bildirdi.

Bunun da deniz üzerinde aşırı tehlikeli koşullar yaratacağı vurgulanıyor.

Bölgedeki askeri ve sivil lojistik hazırlıklar da hızlandı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ekipleri Guam'da saha çalışmalarına başladı.

Ajansın dağıtım merkezinde 1,1 milyon litre su, 1,2 milyon porsiyon yemek, 6 bin 700 katlanır yatak ve 90 jeneratör hazır tutuluyor.

NWS, tahliye veya sığınak bulma süresinin daraldığını açıklarken, Guam genelinde hassas yapılarda yaşayanlar için okullarda toplam 1 bin 900 kişi kapasiteli beş tahliye merkezi faaliyete geçirildi.

Kuzey Mariana Adaları yaklaşık 40 bin kişilik bir nüfusa sahipken, Marianas takımadalarının bir parçası olan ancak ayrı bir ABD toprağı statüsü taşıyan Guam'da yaklaşık 170 bin kişi yaşıyor.

Tahminlere göre tayfun pazar sabahı itibarıyla, Guam ile Kuzey Mariana'nın ana adası Saipan arasında yer alan ve yaklaşık 1 bin 500 kişinin yaşadığı küçük Rota adasına en yakın noktadan geçiş yapacak.

Rota Belediye Başkanı Aubry Hocog, "Birlikte çalışarak ve gerekli önlemleri alarak ailelerimizi, komşularımızı ve topluluğumuzu korumaya yardımcı olabiliriz. Halkımızın güvenliği için dua ediyoruz" sözleriyle topluma seslendi.