Pekin'de drone yasağı başladı. Uçurmak da yasak, bulundurmak da

Çin'in başkenti Pekin'de, 16 bin 400 kilometrekarelik belediye sınırları içinde, hem kentsel hem de kırsal alanları kapsayan drone yasağı bugün yürürlüğe girdi.

Pekin yönetiminin eylül ayında duyurduğu güvenlik amaçlı uygulama kapsamında drone sahibi olmak da, drone bulundurmak da, satışını yapmak da yasaklandı. Ayrıca kente hiçbir şekilde drone ya da drone parçası sokulamayacak.

Kentin güvenliğini sağlamak amacıyla atılan bu adım öncesinde halka 15 Kasım'a kadar mühlet verilmiş ve sahip oldukları drone'ları bir an önce elden çıkarmaları çağrısında bulunulmuştu. Ekipmanlarını olabildiğince yüksek fiyattan satmak için adeta zamanla yarışan drone sahipleri ise, bu amaçla kurulan geri alım noktalarına akın etmişti .