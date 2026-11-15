Pekin'de drone yasağı başladı. Uçurmak da yasak, bulundurmak da
15.11.2026 10:31
Çin'in başkenti Pekin'de güvenlik endişeleri nedeniyle, daha önce duyurusu yapılan kapsamlı drone yasağı bugün başladı. Artık drone'ların sadece uçurulması değil, bulundurulması da yasak.
Çin'in başkenti Pekin'de, 16 bin 400 kilometrekarelik belediye sınırları içinde, hem kentsel hem de kırsal alanları kapsayan drone yasağı bugün yürürlüğe girdi.
Pekin yönetiminin eylül ayında duyurduğu güvenlik amaçlı uygulama kapsamında drone sahibi olmak da, drone bulundurmak da, satışını yapmak da yasaklandı. Ayrıca kente hiçbir şekilde drone ya da drone parçası sokulamayacak.
Kentin güvenliğini sağlamak amacıyla atılan bu adım öncesinde halka 15 Kasım'a kadar mühlet verilmiş ve sahip oldukları drone'ları bir an önce elden çıkarmaları çağrısında bulunulmuştu. Ekipmanlarını olabildiğince yüksek fiyattan satmak için adeta zamanla yarışan drone sahipleri ise, bu amaçla kurulan geri alım noktalarına akın etmişti.
Kent genelinde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan yetkili noktalarda değerlendirmeden geçen cihazlar pazarlık yapılarak geri alınmıştı. Satmayı düşünmeyenler ise drone'larını yasak kapsamı dışındaki bölgelere götürmüştü.
GÖKDELENE KÜÇÜK UÇAĞIN ÇARPMASIYLA YASAK GÜNDEME GELMİŞTİ
Drone yasağı, haziran ayında küçük bir uçağın kentin en yüksek gökdelenine çarpması üzerine gündeme gelmişti. Hava sahası güvenliğine ilişkin endişelerin artmasına neden olan olayda pilot hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.
Pekin yönetimi mayıs 2026'da drone satışlarını yasaklamış, halihazırda drone sahibi olanlardan cihazlarını kaydettirmelerini istemiş ancak drone bulundurmalarına izin vermişti.
HEM PARA CEZASI VAR HEM DE EKİPMANA EL KONULACAK
Yeni yürürlüğe giren yasakla birlikte, drone bulunduranlar para cezasına çarptırılacak ve cihazlarına el konulacak.
AFP'nin haberine göre; terörle mücadele, kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri, acil durumlar, tarım ya da bilimsel araştırma amaçlı drone uçuşları için muafiyet sağlanabileceği belirtiliyor.
Drone'lar son dönemde özellikle manzara çekimleri için Çin'de bir hayli popüler olmuştu.
YENİDEN SATIŞ FİYATININ YÜZDE 30'U KADAR DEVLET DESTEĞİ VERİLDİ
Kullanıcılar, onaylı geri alım noktalarında cihazlarını satarak 31 Ekim'e kadar yeniden satış değerinin yüzde 30'u oranında (en fazla 3 bin yuan / yaklaşık 22 bin 700 TL) devlet desteğinden faydalandı. Bu oran 14 Kasım'a kadar ise yüzde 15 olarak uygulandı.
Alternatif olarak, kullanıcılara, ekipmanlarını 200 yuan (bin 500 TL) teşvik karşılığında geri dönüşüme verme veya Pekin dışına ücretsiz sevk etme imkanı da tanınmıştı.