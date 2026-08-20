Penguenleri kuş gribine karşı korumak için seferber oldular

Avustralya'da yaban hayatı çalışanları, vahşi küçük penguen popülasyonlarını son derece bulaşıcı H5N1 kuş gribinden korumak amacıyla dünyada benzeri görülmemiş bir aşılama çalışması başlattı.

Doğu kıyısındaki Phillip Adası'nda her yıl yüz binlerce turist, akşam saatlerinde karaya çıkıp kumsal boyunca paytak adımlarla yürüyen bu minik deniz kuşlarını izlemek için seyir alanlarına ve yürüyüş yollarına akın ediyor.

"Penguen geçidi" olarak bilinen bu etkinliğin yıldızları, adada yaşayan vahşi bir koloninin üyelerinden oluşuyor.

Bu koloni, güney yarımküredeki ilkbahar ve yaz mevsimlerine denk gelen üreme sezonunun zirvesinde 40 bin kuşa kadar ulaşıyor.

Yaklaşık altı yıl yaşayan küçük penguenlerin yaşam alanları ağırlıklı olarak Tazmanya olmak üzere güney Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunuyor.