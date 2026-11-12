Pentagon bağlantılı kuruluştan NATO-Rusya savaşı senaryosu

ABD hükümeti ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) için çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu Rand Corporation, Rusya ile NATO arasındaki olası savaşa odaklanan bir gelecek simülasyonu yayımladı .

Düşünce kuruluşunun raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölümüyle başlayıp 2030 yılında Rus ordusunun bir NATO üyesine saldırmasıyla tırmanan kurgusal olaylar zinciri ele alındı.

Kuruluş bünyesindeki analistler, hazırlanan metnin bir gelecek tahmini veya istihbarat öngörüsü olmadığını, olası riskleri incelemek amacıyla kurgulanan varsayımsal bir senaryo niteliği taşıdığını vurguladı.

Kurgulanan senaryoya göre, Josef Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süre yöneten lider konumundaki 74 yaşındaki Vladimir Putin, Ocak 2027'de doğal nedenlerle hayatını kaybediyor.

Putin'in ölümünün ardından Kremlin'de derin bir otorite boşluğu oluşurken, iktidar elitleri arasında baş gösteren başkanlık yarışını ülkenin istihbarat bürokrasisi kazanıyor.

Simülasyonda, Moskova yönetiminin Mart 2027'ye gelindiğinde eski bir Federal Güvenlik Servisi (FSB) generalini Putin'in resmi halefi ilan ettiği aktarılıyor.

Yeni devlet başkanı, Nisan 2027'de Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların kısmen kaldırılması karşılığında Ukrayna ile ateşkes anlaşmasına imza atıyor.

Fakat Moskova yönetiminin işgal altındaki topraklardan çekilmeyip bu bölgeleri kendi mülkü saymaya devam etmesi ve ana hedeflerinden geri adım atmaması nedeniyle barış müzakereleri Temmuz 2027'de tamamen tıkanıyor.