Pentagon ile yapay zeka devi arasında 7 milyar dolarlık sözleşme
24.07.2026 14:36
Son Güncelleme: 24.07.2026 14:44
ABD Savunma Bakanlığı, yazılım lisanslarını tek sözleşmede toplama stratejisi doğrultusunda Oracle şirketiyle 10 yıla yayılabilecek yaklaşık 7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
ABD Savunma Bakanlığı, kurum bünyesindeki sunucu içi yazılım lisanslarını tek merkezde toplamak ve dağınık satın alma süreçlerini sona erdirerek maliyetleri düşürmek amacıyla Oracle şirketiyle anlaşmaya vardı.
10 yıla varan kapsama sahip sözleşmenin toplam tutarının yaklaşık 7 milyar doları bulduğu duyuruldu.
Deniz Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yürütülen müzakereler sonucunda bağıntılanan Kurumsal Yazılım Anlaşması, Pentagon'un sunucu içi hesaplama kullanımı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
5 yıllık temel süreyi kapsayan ve 5 yıllık ek uzatma seçeneği barındıran düzenleme; ABD ordusunun tüm birimlerinin yanı sıra ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ABD istihbarat dairelerinin kullanımına sunuluyor.
Sözleşmenin ayrıntılarına göre 5 yıllık ilk dönem; süresiz ve abonelik tabanlı yazılım lisanslarını, bakım hizmetlerini ve danışmanlık faaliyetlerini içeriyor.
Oracle yazılımlarının kendi tesislerindeki veri merkezlerinde kullanımını kapsayan anlaşmayla ilgili bilgi veren Savunma Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kirsten Davies, Reuters'a verdiği demeçte, "Sunucu içi Oracle kabiliyetlerini tedarik etme biçimimizi köklü şekilde iyileştirerek, savaşçılarımıza hızla ve etkili biçimde hizmet sunarken mükellefler için en az 441 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
SÖZLEŞME NELER GETİRECEK?
Bu hamle, Davies'in makamı tarafından Mayıs ayında Microsoft ile yapılan benzer bir adımın devamı niteliğini taşıyor.
Microsoft ve diğer kurumsal yazılım lisanslarını kapsayan 5 yıl süreli 9,69 milyar dolarlık önceki anlaşma da askeri birimler, istihbarat topluluğu ve Sahil Güvenlik teşkilatındaki dağınık yapıları tek sözleşmede birleştirmişti.
Davies idaresinde yürütülen bu geniş çaplı strateji, hizmet bazında yapılan parçalı sözleşmelerin yerine kurum genelini kapsayan anlaşmaları koyarak askeri birimlerdeki mükerrer yazılım harcamalarını dizginlemeyi amaçlıyor.
Yaklaşık 7 milyar dolarlık bu sözleşme, borsa yatırımcıları tarafından son dönemde baskı gören yazılım üreticisi Oracle açısından önemli bir ticari kazanım olarak değerlendirildi.
Şirketin hisseleri, açıklamanın ardından mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında yükseliş kaydetti.
Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçmişte Oracle şirketinin ilk müşterisi olma özelliğini taşıyor.
Şirketin kurucu ortağı milyarder Larry Ellison ise ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileriyle tanınıyor.
Ellison'ın, Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasını destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa 45 milyon dolar bağışta bulunduğu bildirilmişti.
Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk konuklar arasında yer alan Ellison, ABD'de Stargate yapay zeka veri merkezleri kurma planlarını ilan etmişti.
Trump yönetimi, Oracle şirketinin TikTok'un ABD merkezli faaliyetlerinden pay almasını desteklemiş, Savunma Bakanlığı da Mayıs ayında gizli ağlardaki yapay zeka entegrasyonları konusunda Oracle ve diğer teknoloji şirketleriyle anlaşmalar yapıldığını duyurmuştu.
ŞİRKETİN MALİ TABLOLARI NE DURUMDA?
Gelişmelere rağmen Oracle hisseleri, yapay zekanın geleneksel yazılım şirketlerinin büyüme potansiyeline zarar verebileceği yönündeki yatırımcı endişeleri sebebiyle bu yıl yüzde 38 oranında değer kaybetti.
Şirket aynı zamanda yapay zeka veri merkezleri inşa etmek amacıyla tensör boyutlu borçlanmalara gidiyor.
Oracle, Haziran ayında yaptığı açıklamada üç aylık yazılım gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 oranında düştüğünü bildirmişti. Buna karşın şirketin veri tabanı yazılımları büyük ölçekli ticari yapılarda yaygın biçimde kullanılmaya devam ediyor.
OpenAI ve diğer müşterilere yapay zeka işlem gücü sağlama yarışına giren şirketin bulut gelirleri ise aynı dönemde yüzde 47 artış gösterdi.
Savunma alanındaki bütçe harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, hafta başında yaptığı açıklamada Şubat ayında başlayan İran savaşının ABD'ye toplam maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ettiklerini kaydetmişti.