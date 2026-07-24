Pentagon ile yapay zeka devi arasında 7 milyar dolarlık sözleşme

Bu hamle, Davies'in makamı tarafından Mayıs ayında Microsoft ile yapılan benzer bir adımın devamı niteliğini taşıyor.

Microsoft ve diğer kurumsal yazılım lisanslarını kapsayan 5 yıl süreli 9,69 milyar dolarlık önceki anlaşma da askeri birimler, istihbarat topluluğu ve Sahil Güvenlik teşkilatındaki dağınık yapıları tek sözleşmede birleştirmişti.

Davies idaresinde yürütülen bu geniş çaplı strateji, hizmet bazında yapılan parçalı sözleşmelerin yerine kurum genelini kapsayan anlaşmaları koyarak askeri birimlerdeki mükerrer yazılım harcamalarını dizginlemeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 7 milyar dolarlık bu sözleşme, borsa yatırımcıları tarafından son dönemde baskı gören yazılım üreticisi Oracle açısından önemli bir ticari kazanım olarak değerlendirildi.

Şirketin hisseleri, açıklamanın ardından mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında yükseliş kaydetti.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçmişte Oracle şirketinin ilk müşterisi olma özelliğini taşıyor.

Şirketin kurucu ortağı milyarder Larry Ellison ise ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileriyle tanınıyor.

Ellison'ın, Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasını destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa 45 milyon dolar bağışta bulunduğu bildirilmişti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk konuklar arasında yer alan Ellison, ABD'de Stargate yapay zeka veri merkezleri kurma planlarını ilan etmişti.

Trump yönetimi, Oracle şirketinin TikTok'un ABD merkezli faaliyetlerinden pay almasını desteklemiş, Savunma Bakanlığı da Mayıs ayında gizli ağlardaki yapay zeka entegrasyonları konusunda Oracle ve diğer teknoloji şirketleriyle anlaşmalar yapıldığını duyurmuştu.