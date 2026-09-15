Pentagon ilk kez itiraf etti. İran savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını tüketti

Reuters ajansının aktardığı kısımda da Genel Müfettişlik, raporunda Amerikan hava filosundaki kayıpları sıraladı.

Buna göre operasyonlarda dört adet F-15 savaş uçağı ve 30'a yakın MQ-9 Reaper insansız hava aracı imha edildi; bir F-35 savaş uçağı ile yedi adet KC-135 tanker uçağı hasar gördü.

Ayrıca ABD Donanması'nın Bahreyn'deki ana lojistik merkezinin İran'a ait insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef alındığı doğrulandı.

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki Amerikan üslerinde yer alan yüzlerce bina ve tesis, İran saldırıları sonucunda hasar aldı veya yıkıldı.

Bütün bu üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceği ve maliyetin kim tarafından karşılanacağı henüz netlik kazanmadığı için söz konusu hasarlar maliyet tahminlerine dahil edilmedi.

Raporda, 30 Haziran itibarıyla çatışmalarda yedi ABD askerinin öldüğü, yedi askerin ise çatışma dışı olaylar nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Çatışmalarda yaralanan Amerikan askeri sayısının ise 417 olduğu bildirildi.