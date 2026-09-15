Pentagon ilk kez itiraf etti. İran savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını tüketti
15.09.2026 11:03
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği, İran ile yürütülen savaşın stratejik mühimmat açığına ve tedarik zincirinde tıkanıklığa yol açtığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişliği, İran ile yürütülen savaşın ABD ordusunda mühimmat açığına yol açtığını ilk kez kamuoyu nezdinde itiraf etti.
Kongre'ye sunulan ilk zorunlu raporda yer alan bu tespit, Başkan Donald Trump'ın cephaneliklerin dolu olduğuna yönelik açıklamalarıyla çelişiyor.
AFP ajansının aktardığı raporda, 28 Şubat ile 30 Haziran tarihleri arasında icra edilen "Destansı Öfke Operasyonu"nun (Operation Epic Fury) toplam maliyetinin yaklaşık 33,4 milyar doları bulduğu belirtildi.
Bu tutarın 22,3 milyar dolarlık kısmını ise doğrudan harcanan mühimmat oluşturdu.
Genel Müfettişlik, operasyondaki cephane sarfiyatının stratejik envanter açıklarına yol açtığını ve mühimmat ikmalinde sanayi altyapısındaki tıkanıklıkları gözler önüne serdiğini kaydetti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu harekatı, "İran'ın askeri güç sergileme kapasitesini yok etmek amacıyla" İsrail ile ortaklaşa yürütülen harekat olarak tanımlıyor.
Rapora göre Pentagon, yaşanan eksiklikleri ve gecikmeleri gidermek adına tedarik süreçlerini hızlandırmaya, üretim sürelerini kısaltmaya, kritik malzemeleri, parça ve belirli mühimmatları stoklamaya odaklanıyor.
Ancak üretim kapasitesinin artırılabilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.
Ortaya çıkan tablonun, daha büyük ve hasım komşularına karşı ABD'den silah alımına bağımlı olan Ukrayna ve Tayvan gibi yönetimlerde endişe yaratması bekleniyor.
Rusya ile savaşan Ukrayna acil biçimde ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri için önleme füzelerine ihtiyaç duyarken; Tayvan, kendi toprağı olduğunu savunan Çin'i caydırmak için Washington ile yaptığı silah anlaşmalarına bel bağlıyor.
Başkan Donald Trump, Ortadoğu'daki altı aylık savaş süresince silah stoklarının tükendiğine ilişkin kaygıları defalarca reddetmiş, yakın dönemde ABD'nin "fiilen sınırsız" mühimmat stoğuna sahip olduğunu söylemişti.
Trump, dün kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda da ABD'nin "tarihinde görülmemiş düzeyde üstün nitelikli ve seçkin silahlar ürettiğini" savundu.
CNN daha önce geçtiği haberde, uzun menzilli güdümlü füzeler ile hava savunma önleme füzelerindeki eksikliklerin Trump'ın savaştaki stratejisini doğrudan etkilediğini ve ABD ordusunun THAAD önleme füzesi stoklarının yaklaşık yüzde 80'ini tükettiğini aktarmıştı.
CENTCOM, savaşın ilk 24 saatinde binden fazla hedefin vurulduğunu açıklamış, ancak sonraki aylarda bu ölçekte yeni saldırılar düzenlememişti.
Reuters ajansının aktardığı kısımda da Genel Müfettişlik, raporunda Amerikan hava filosundaki kayıpları sıraladı.
Buna göre operasyonlarda dört adet F-15 savaş uçağı ve 30'a yakın MQ-9 Reaper insansız hava aracı imha edildi; bir F-35 savaş uçağı ile yedi adet KC-135 tanker uçağı hasar gördü.
Ayrıca ABD Donanması'nın Bahreyn'deki ana lojistik merkezinin İran'a ait insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef alındığı doğrulandı.
Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki Amerikan üslerinde yer alan yüzlerce bina ve tesis, İran saldırıları sonucunda hasar aldı veya yıkıldı.
Bütün bu üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceği ve maliyetin kim tarafından karşılanacağı henüz netlik kazanmadığı için söz konusu hasarlar maliyet tahminlerine dahil edilmedi.
Raporda, 30 Haziran itibarıyla çatışmalarda yedi ABD askerinin öldüğü, yedi askerin ise çatışma dışı olaylar nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Çatışmalarda yaralanan Amerikan askeri sayısının ise 417 olduğu bildirildi.