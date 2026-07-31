Pentagon imzaladı. 135 milyar doları geçiyor

ABD Ordusu, Lockheed Martin ile nisan ayında yapılan ön anlaşmayı, PAC-3 MSE (Füze Segmenti Geliştirme) önleme füzeleri için 58,6 milyar dolar değerinde ve yedi yıla yayılan bir sözleşmeye dönüştürdü.

Reuters'ın haberine göre 2032 mali yılına kadar sürecek olan plan, Lockheed Martin'in yıllık füze üretimini 2 bin adede çıkarma ve 2030 yılına kadar kapasitesini üç katına yükseltme hedefini destekliyor.

Sözleşme, Trump'ın yüklenicilere kritik silahların üretimini dört katına çıkarma yönünde yaptığı çağrının ardından geldi.

İdarenin, şirketlerin temettü ve hisse geri alımlarına odaklanmak yerine fabrikalara yeniden yatırım yapmasını istediği bildirildi.

Ön anlaşmanın tam değere ulaşması için ABD Kongresi'nin ödenek tahsis etmesi gerekiyor.

Lockheed Martin'in daha önce yılda yaklaşık 600 füze üreten kapasitesini 2030'a kadar yıllık 2 bin adede çıkaracak bu sözleşme, şirketin ikinci büyük uzun vadeli füze anlaşması oldu.

Şirket, 2026'nın başlarında Pentagon'dan THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması) önleme füzelerinin üretimini yedi yılda dört katına çıkarmak üzere 35 milyar dolar değerinde bir sözleşme almıştı.

Lockheed Martin ayrıca, tanesi yaklaşık 4 milyon dolar olan PAC-3 MSE'nin yarı fiyatından daha ucuza mal olan daha düşük maliyetli bir Patriot füzesi tanıttı.