Pentagon imzaladı. 135 milyar doları geçiyor
31.07.2026 11:46
ABD Savunma Bakanlığı, Patriot önleme füzeleri ve nükleer denizaltı üretimini hızlandırmak amacıyla savunma yüklenicileriyle 135 milyar doları aşan çok yıllı dev sözleşmeler imzaladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu hafta Patriot önleme füzeleri ile nükleer denizaltı üretimini hızlandırmak amacıyla temel savunma yüklenicileriyle toplam değeri 135 milyar doları aşan iki dev sözleşme açıkladı.
Anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma şirketlerine hissedar ödemeleri yerine fabrikaları büyütme ve üretime öncelik verme yönünde baskı yaptığı bir dönemde duyuruldu.
Trump yönetimi, gelecekteki çatışmalara hazırlık amacıyla "nesiller boyu gerekli bir yatırım" olarak nitelediği 1,5 trilyon dolarlık eşsiz bir savunma bütçesi talep ediyor.
Açıklanan çok yıllı anlaşmalar, silah tedarikçilerini güvenceye almayı ve savunma yüklenicilerine üretim hatlarındaki kapasiteyi artırma güveni vermeyi amaçlıyor.
Aralarında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de bulunduğu üst düzey Pentagon yetkililerinin, büyük yüklenicilerin ürünleri geç ve bütçe aşımıyla teslim etmesinden şikayet etmesinin ardından çok sayıda sözleşme duyurusu yapıldı.
PATRIOT FÜZELERİNDE HEDEF KAPASİTEYİ ÜÇ KATINA ÇIKARMAK
ABD Ordusu, Lockheed Martin ile nisan ayında yapılan ön anlaşmayı, PAC-3 MSE (Füze Segmenti Geliştirme) önleme füzeleri için 58,6 milyar dolar değerinde ve yedi yıla yayılan bir sözleşmeye dönüştürdü.
Reuters'ın haberine göre 2032 mali yılına kadar sürecek olan plan, Lockheed Martin'in yıllık füze üretimini 2 bin adede çıkarma ve 2030 yılına kadar kapasitesini üç katına yükseltme hedefini destekliyor.
Sözleşme, Trump'ın yüklenicilere kritik silahların üretimini dört katına çıkarma yönünde yaptığı çağrının ardından geldi.
İdarenin, şirketlerin temettü ve hisse geri alımlarına odaklanmak yerine fabrikalara yeniden yatırım yapmasını istediği bildirildi.
Ön anlaşmanın tam değere ulaşması için ABD Kongresi'nin ödenek tahsis etmesi gerekiyor.
Lockheed Martin'in daha önce yılda yaklaşık 600 füze üreten kapasitesini 2030'a kadar yıllık 2 bin adede çıkaracak bu sözleşme, şirketin ikinci büyük uzun vadeli füze anlaşması oldu.
Şirket, 2026'nın başlarında Pentagon'dan THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması) önleme füzelerinin üretimini yedi yılda dört katına çıkarmak üzere 35 milyar dolar değerinde bir sözleşme almıştı.
Lockheed Martin ayrıca, tanesi yaklaşık 4 milyon dolar olan PAC-3 MSE'nin yarı fiyatından daha ucuza mal olan daha düşük maliyetli bir Patriot füzesi tanıttı.
NÜKLEER DENİZALTI ÜRETİMİNE 76,6 MİLYAR DOLAR
Pentagon, füze sözleşmesinden ayrı olarak, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde General Dynamics'e bağlı Electric Boat ile HII'a (Huntington Ingalls Industries) bağlı Newport News Shipbuilding şirketlerine dokuz adet Virginia sınıfı hücum denizaltısı ve beş adet Columbia sınıfı balistik füze denizaltısı inşası için 76,6 milyar dolarlık sözleşme verdi.
Çalışmaların Temmuz 2038'e kadar sürmesi bekleniyor.
Bloomberg medya kuruluşunun aktardığına göre sözleşmeler, Tomahawk seyir füzesi kapasitesi artırılmış dokuz adet yeni model "Block VI" Virginia sınıfı denizaltıyı ve planlanan 12 gemilik filodaki beş ek Columbia sınıfı nükleer füze denizaltısını kapsıyor.
ABD Deniz Kuvvetleri bu yatırımı "nesilde bir görülecek bir yeniden yapılanma" olarak tanımladı.
Reuters'a konuşan Koramiral Robert Gaucher, kesintisiz üretimin "dünyanın en ölümcül, hayatta kalma kabiliyeti en yüksek ve esnek muharebe platformunu" teslim ederken gemi yapım altyapısını istikrara kavuşturacağını belirtti.
Anlaşmalar ayrıca tersane altyapısını geliştirme çalışmalarını da içeriyor.
Açıklamanın ardından New York borsa kapanışı sonrası işlemlerde General Dynamics hisseleri yüzde 2,6, Huntington Ingalls hisseleri yüzde 3,9 ve Lockheed Martin hisseleri yüzde 0,5 değer kazandı.
İRAN SAVAŞI STOKLARI ERİTTİ
ABD'nin İran'da önleyici füzeler kullanması ve Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmesi nedeniyle Patriot füzelerine olan talep büyük artış gösterdi.
Savunma sanayii ve güvenlik odaklı düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), ABD'nin elinde binden az Patriot önleme füzesi kaldığını tahmin ediyor.
İran ile yaşanan savaş, ABD silah stokları üzerindeki baskıyı artırdı. Ortadoğu'daki ABD kuvvetleri, İran'ın balistik füzelerine ve tek yönlü saldırı insansız hava araçlarına karşı savunma yapmak amacıyla her biri yaklaşık 4 milyon dolara mal olan yüksek değerli önleme füzelerinden büyük miktarlarda tüketiyor.
Savaşın Ortadoğu geneline yayılmasıyla birlikte Basra Körfezi ülkeleri de enerji tesislerine ve kritik altyapılara yönelik yüzlerce füze ve İHA saldırısına karşı korunmak için Patriot füzelerini konuşlandırdı.
Dünya doğalgaz ve petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı stratejik önemini korurken, tırmanan savaşa rağmen tankerlerin bölgeden geçişi sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (Centcom) 29 Temmuz'da İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
Lockheed Martin'in kapasite artırımı hedeflerine rağmen, bu üretim özellikle Çin gibi İran'dan daha güçlü bir rakibe karşı uzayan bir savaşta ABD'nin askeri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyebilir.
Pentagon'un taahhütleri savunma sektöründe yeni bir stok yenileme dönemine işaret ediyor.
Füze talebinin satışları ve sipariş toplamını artırmasıyla Lockheed Martin ve RTX Corp. 2026 tahminlerini yükseltti.
Sektördeki harcama artışı savunma borsa yatırım fonlarına (ETF) da yansıdı.
RTX, General Dynamics ve Lockheed Martin hisselerini tutan iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) yılbaşından bu yana net varlık değerinde yüzde 9,21 getiri sağladı.
Her üç şirkete de portföyünde yer veren Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) yüzde 8,23 kazandırdı. Eşit ağırlıklı SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) ise yılbaşından bu yana yüzde 6,11'lik getiriye öncülük etti.
Bu artışlar Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi önerisine yönelik piyasa beklentilerini yansıtsa da sözleşmelerin uygulanması Kongre'nin fon onayına bağlı kalmaya devam ediyor.