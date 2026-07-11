Pentagon yeni UFO arşivini kamuoyuyla paylaştı. "Çok hızlıydı"

Aktif askeri operasyonlar veya eğitimler sırasında hava sahasının yetkisiz şekilde ihlal edilmesi durumunda düzenlenen bir "sahaya müdahale" (range-fouler) raporuna göre, 2019 yılında bir gözetleme uçağının kamerasına küçük ve dikdörtgen bir nesne takıldı.

Askeri tanıklar, nesnenin daha önce hiç görmedikleri uçuş özelliklerine sahip olduğunu belirtti.

Raporda, nesnenin uçağın takip sistemini geride bırakacak kadar hızlı hareket ettiği aktarıldı.