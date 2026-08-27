Pentagon'da Kara Kuvvetleri Bakanlığı için Sean Parnell iddiası
27.08.2026 09:43
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, istifayı değerlendiren Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'ın yerine başsözcüsü Sean Parnell'ı adaylar arasında değerlendiriyor.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'dan ayrılmayı değerlendiren Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'ın yerine başsözcüsü ve danışmanı Sean Parnell'ı potansiyel bir aday olarak değerlendiriyor.
The Hill'in konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre Parnell, Kara Kuvvetleri'nin en üst düzey sivil makamı için değerlendirilen adaylar arasında yer alıyor.
Haberde ayrıca Parnell'ın daha önce bu göreve özel olarak ilgi duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Hükümetten üst düzey bir yetkili, Parnell hakkındaki sorulara yanıt verirken kendisinin Başkan Donald Trump ve Hegseth tarafından atandığı mevcut görevine "yüzde 100 odaklanmış" durumda olduğunu belirtti.
Pentagon yetkilisi ve kurum içi görüşmelere hakim eski bir hükümet yetkilisi ise Parnell'ın Hegseth'in kısa listesinde yer aldığını bildirdi.
The Hill'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, "Sayın Parnell'ın yönetim genelinde geniş bir destekçi kitlesi bulunuyor ve kendisi Pentagon'da kültürel değişim ile hesap verebilirliği sağlamak için yorulmak bilmeden çalıştı" dedi.
Yetkili; Parnell'ın muharebe ve yöneticilik tecrübesinin, Kara Kuvvetleri'ne "hesap verebilirlik, değişim ve katılımcı dönüştürücü liderlik" kazandırmaya yardımcı olacağını dile getirdi.
Bu olası halefiyet süreci, Driscoll'ın Hegseth ile aylardır sürdüğü bildirilen gerginlikler ve etki mücadelesinin ardından görevinden ayrılmayı düşündüğü bir dönemde gündeme geldi.
Görüşmelere yakın bir kaynağa göre Driscoll'ın İşçi Bayramı civarında görevden ayrılmayı düşündüğü bildirilirken, Beyaz Saray ise kendisinin en azından kasım ayındaki ara seçimlere kadar bu görevde kalmasını istiyor.
NBC News salı günü geçtiği ilk haberde, Driscoll'ın geleceğini görüşmek üzere pazartesi günü Beyaz Saray'da bulunduğunu bildirmişti.
Şubat 2025'ten bu yana Pentagon'un en üst düzey sözcüsü olarak görev yapan Parnell, aynı zamanda Afganistan'dan Çekilme Özel İnceleme Paneli'nin başkanlığını yürütüyor.