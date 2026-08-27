Pentagon'da Kara Kuvvetleri Bakanlığı için Sean Parnell iddiası

The Hill'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, "Sayın Parnell'ın yönetim genelinde geniş bir destekçi kitlesi bulunuyor ve kendisi Pentagon'da kültürel değişim ile hesap verebilirliği sağlamak için yorulmak bilmeden çalıştı" dedi.

Yetkili; Parnell'ın muharebe ve yöneticilik tecrübesinin, Kara Kuvvetleri'ne "hesap verebilirlik, değişim ve katılımcı dönüştürücü liderlik" kazandırmaya yardımcı olacağını dile getirdi.

Bu olası halefiyet süreci, Driscoll'ın Hegseth ile aylardır sürdüğü bildirilen gerginlikler ve etki mücadelesinin ardından görevinden ayrılmayı düşündüğü bir dönemde gündeme geldi.

Görüşmelere yakın bir kaynağa göre Driscoll'ın İşçi Bayramı civarında görevden ayrılmayı düşündüğü bildirilirken, Beyaz Saray ise kendisinin en azından kasım ayındaki ara seçimlere kadar bu görevde kalmasını istiyor.