Pentagon'un Çin korkusu. Askeri yığınak büyüyor, endişe katlanıyor
30.05.2026 10:05
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in artan askeri gücüne karşı Asya’daki müttefiklere savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı.
"TARİHİ BOYUTTAKİ ASKERİ YIĞINAK KONUSUNDA ENDİŞE VAR"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in hızla artan askeri kapasitesinin bölgede endişe yarattığını belirterek Asya’daki müttefiklere savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.
Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik forumunda konuşan Hegseth, daha güçlü ve daha bağımsız bir müttefik ağı kurulmasının saldırganlığı caydırmak ve bölgesel güç dengesini korumak açısından kritik olduğunu söyledi.
“Çin’in tarihi boyuttaki askeri yığınağı ve bölge içinde ve dışında genişleyen askeri faaliyetleri konusunda haklı bir endişe var.” diyen Hegseth, herhangi bir gücün Asya-Pasifik’e hakim olmasının bölgesel dengeyi bozacağını savundu.
ABD'DEN SAVUNMA HARCAMALARI ÇAĞRISI
Pentagon şefi, ABD’nin kendi ordusuna 1,5 trilyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirtirken, Asyalı müttefik ve ortakların da savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’i seviyesine çıkarmalarını beklediklerini söyledi.
Hegseth, Washington’un bölgede istikrar istediğini vurgulayarak, “Müttefiklerin istediği şey ve ABD’nin sunduğu şey disiplinli güç, istikrarlı kararlılık ve büyük sopayı taşıyıp yumuşak konuşabilecek kadar özgüvenli liderliktir.” dedi.
"ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ YILLARIN EN İYİ SEVİYESİNDE"
Çin konusunda sert mesajlar vermesine rağmen Hegseth, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerde daha temkinli bir ton kullandı.
ABD ile Çin arasındaki askeri temasların arttığını söyleyen Hegseth, bunun gerilimleri yönetmeye yardımcı olduğunu belirtti.
“Çinli muhataplarımızla daha sık görüşüyoruz ve askeri iletişim kanallarını açık tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Çin heyetinde yer alan ve aynı zamanda eski üst düzey Halk Kurtuluş Ordusu subayı olan Zhou Bo ise ABD-Çin ilişkilerini “karmaşık” olarak tanımlarken, Hegseth’in geçen yıla göre daha yumuşak bir ton kullandığını söyledi.
İRAN MESAJI: GEREKİRSE YENİDEN VURURUZ
Hegseth, Orta Doğu konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.
ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmeler sürerken Pentagon şefi, diplomasinin başarısız olması durumunda Washington’un İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.
“Gerekirse yeniden harekete geçme kapasitemiz var. Bundan fazlasıyla eminiz.” diyen Hegseth, Başkan Donald Trump’ın sabırlı olduğunu ancak İran’ın nükleer silah edinmesini önleyecek güçlü bir anlaşma istediğini belirtti.
Hegseth ayrıca Orta Doğu’daki gerilimin Washington’un Asya önceliklerini gölgelemediğini söyleyerek, “Aynı anda iki şeyi yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.