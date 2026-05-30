Pentagon'un Çin korkusu. Askeri yığınak büyüyor, endişe katlanıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in hızla artan askeri kapasitesinin bölgede endişe yarattığını belirterek Asya’daki müttefiklere savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.

Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik forumunda konuşan Hegseth, daha güçlü ve daha bağımsız bir müttefik ağı kurulmasının saldırganlığı caydırmak ve bölgesel güç dengesini korumak açısından kritik olduğunu söyledi.

“Çin’in tarihi boyuttaki askeri yığınağı ve bölge içinde ve dışında genişleyen askeri faaliyetleri konusunda haklı bir endişe var.” diyen Hegseth, herhangi bir gücün Asya-Pasifik’e hakim olmasının bölgesel dengeyi bozacağını savundu.