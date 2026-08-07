Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen 2025'e ait bir diğer videoda ise Orta Doğu'da kalabalık bir bölgeye ait görüntü yer alıyor. Videoda, tanımlanamayan bir cismin ekran boyunca hızla ilerlediği görülüyor.