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Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı

07.08.2026 23:15

Son Güncelleme: 07.08.2026 23:18

AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan nesnelere ilişkin yeni belge görüntüler paylaştı.

Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı
Resmi Kurum

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda, UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı 1
Resmi Kurum

Bu kapsamda "5. parti" olarak yayımlanan toplam 41 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar ve resimler yer aldı.

Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı 2
Resmi Kurum

Yayımlanan belgelerin birinde, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen videolarda, tanımlanamayan hava fenomenleri görülüyor. Görüntüye ait raporda ise Umman Körfezi'nde düzenlenen tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakası görüldüğü belirtiliyor.

Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı 3
Resmi Kurum

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen 2025'e ait bir diğer videoda ise Orta Doğu'da kalabalık bir bölgeye ait görüntü yer alıyor. Videoda, tanımlanamayan bir cismin ekran boyunca hızla ilerlediği görülüyor.

PAYLAŞIMLAR MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI 4
Resmi Kurum

PAYLAŞIMLAR MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara, uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı 5
Resmi Kurum

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

Pentagon'un UFO arşivinden yeni belgeler yayımladı 6
Resmi Kurum

İnternet sitesi üzerinden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.