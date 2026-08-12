Perseid meteor yağmuru 2026: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek
12.08.2026 12:42
Yılın en görkemli gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 2026 yılının Ağustos ayında gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.
Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Gök olaylarını yakından takip etmeyi seven binlerce kişi, Perseid meteor yağmurlarının ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Ağustos ortasında zirve noktasına ulaşacak Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den izlenme tarihleri, en net görülebileceği saatler ve seyir ipuçları belli oldu. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmurları Türkiye'den izlenebilecek mi?
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
12 Ağustos'un Türkiye'den izlenebilecek en güçlü gökyüzü gösterisi ise Perseid meteor yağmuru olacak.
NASA'ya göre Perseidler 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece zirveye ulaşacak. En uygun gözlem saatleri gece yarısından sonra başlayıp şafak öncesine kadar sürecek.
Bu yıl gözlem koşulları özellikle elverişli çünkü meteor yağmurunun zirvesi yeni Ay dönemine denk geliyor.
Ay ışığının bulunmaması gökyüzünü daha karanlık hale getirerek daha sönük meteorların da görülmesini kolaylaştıracak.
METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Perseidler Kuzey Yarımküre'den rahatlıkla izlenebildiği için Türkiye'den de görülebilecek. Bu yıl gözlem koşulları özellikle elverişli çünkü meteor yağmurunun zirvesi yeni Ay dönemine denk geliyor.
Ay ışığının bulunmaması gökyüzünü daha karanlık hale getirerek daha sönük meteorların da görülmesini kolaylaştıracak.
SAATTE 50-100 METEOR GÖRÜLEBİLİR
İdeal ve ışık kirliliğinden uzak koşullarda saatte 50 ila 100 meteor görülebilir. Daha gerçekçi kırsal gözlem koşullarında ise Amerikan Meteor Derneği saatte yaklaşık 30 ila 50 meteorun görülebileceğini belirtiyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
Meteorları görmek için teleskop veya dürbün gerekmiyor. Şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca karanlık ve gökyüzü görüşü açık bir noktaya gitmek yeterli. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık yarım saat beklenmesi öneriliyor.
Perseid meteorları, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı parçacıkların içinden geçmesi sırasında oluşuyor. Küçük parçacıklar Dünya atmosferine yüksek hızla girerek yanıyor ve gökyüzünde "kayan yıldız" olarak gördüğümüz ışık izlerini meydana getiriyor.