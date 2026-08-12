Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Gök olaylarını yakından takip etmeyi seven binlerce kişi, Perseid meteor yağmurlarının ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Ağustos ortasında zirve noktasına ulaşacak Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den izlenme tarihleri, en net görülebileceği saatler ve seyir ipuçları belli oldu. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmurları Türkiye'den izlenebilecek mi?