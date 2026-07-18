Petrol devi Rusya'da yakıt krizi derinleşiyor

ABD merkezli Energy Intelligence'ın temmuz ayında yayımladığı rapora göre, Ukrayna'nın şubat ayından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle Rusya'nın günlük 6,6 milyon varillik rafineri kapasitesinin yaklaşık yarısı devre dışı kaldı.

Kiev yönetimi, enerji tesislerine yönelik saldırıların Rusya'nın savaş finansmanını zayıflatmayı amaçladığını savunuyor.

Kremlin ise krizin kritik seviyede olmadığını savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus ekonomisine zarar vermeye ve toplumda panik yaratmaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını söyledi.

Putin, Rus enerji sisteminin bu baskıya dayanabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.