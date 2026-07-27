Petrol fiyatları ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların etkisiyle düştü
27.07.2026 14:09
ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarına diplomasiye alan açmak amacıyla ara vermesi ve Tahran'ın misilleme adımlarını durdurması üzerine brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'den fazla gerileyerek 90 doların altına indi.
ABD’nin "diplomasiye alan tanımak" amacıyla İran’a yönelik saldırılarını durdurması üzerine petrol fiyatları geriledi.
Tahran ise bölge komşularına yönelik misilleme saldırılarını sonlandırdığını duyurarak Körfez deniz taşımacılığına ve petrol sektörüne rahatlama sağladı.
İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminia konuya dair açıklamasında, "Stratejimiz temel olarak misillemeye dayalı olduğundan, misilleme operasyonlarımızı da durdurduk" dedi.
İki ülke arasındaki çatışmalar, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki Umman karasularından geçen gemilere saldırmasının ardından bu ay yeniden başladı ve kırılgan ateşkesi bozarak tırmanma sürecini tetikledi.
SALDIRILARA ARA VERİLDİ, DİPLOMASİ SÜRECİ BAŞLADI
Cuma gününden önce ABD ordusu, nisan ayındaki ateşkesten bu yana geçen yaklaşık beş aylık savaşın en büyük tırmanışında, 13 gece üst üste İran’a saldırı düzenledi. Ancak cuma, cumartesi ve pazar geceleri herhangi bir bombalama yaşanmadı.
Saldırılar Washington ve Tahran arasındaki diplomatik çabaları kesintiye uğratmış, ardından çatışma hayati enerji koridorunun ötesine genişlemişti.
Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’e geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı’nda Suudi gemilerini hedef almıştı.
Çatışmaların şiddetlenmesiyle ham petrol fiyatları tırmanışa geçti ve Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.
Kızıldeniz’de deniz taşımacılığının devam ettiğine dair haberler, cuma günü yatırımcıların kazançlarını sınırlamasına yardımcı oldu.
Trump’ın daha fazla saldırı yapmama kararı ve İran’ın pazar günü Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda Umman ile yürüttüğü görüşmelerde ilerleme kaydettiğini açıklaması piyasaları rahatlattı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelerin her iki devletin egemenlik haklarına saygı duyulurken gemilerin boğazdan güvenli geçişini sağlamaya yönelik "ortak ilkeler ve operasyonel mekanizmalar" üzerine odaklandığını aktardı.
Öte yandan Pakistan’ın Çin tarafından başlatılan bir teşvikin ardından ABD-İran barış görüşmelerini yeniden başlatmayı değerlendirdiği kaydedildi.
PİYASALAR VE BORSA ENDEKSLERİ FARKLI TEPKİ VERDİ
Bugün her iki ana petrol sözleşmesi de geriledi; Brent petrol bir noktada yüzde yediden fazla değer kaybederek kısa süreliğine tekrar 90 doların altına düştü.
National Australia Bank’tan Sally Auld değerlendirmesinde, "Orta Doğu’daki gelişmeler hafta sonu olumlu bir yönde ilerlemiş görünüyor ve varil başına 100 doların üzerindeki petrolün her iki tarafı da gerilimi azaltıcı davranışlara yönelttiği düşüncesine inandırıcılık katıyor" ifadelerini kullandı.
Olumlu gelişmeler enflasyonun yeniden tırmanması ve yeni bir faiz artırımı dalgası yaşanması yönündeki endişeleri hafifletti, bu durum çoğu hisse senedi piyasasını yukarı taşıdı.
Ancak yapay zeka sektöründeki büyümenin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve sektöre aktarılan yüksek miktarlardaki fonlara dair sorular tüccarları rahatsız etmeyi sürdürürken teknoloji şirketleri satışların odağında yer aldı.
Seul, çip üreticileri SK hynix ve Samsung’un yeniden satış baskısı altına girmesiyle yüzde birden fazla gerileyerek kayıplara öncülük etti.
Taipei ve Singapur düşerken, Endonezya merkez bankası başkanı Perry Warjiyo’nun kişisel nedenleri gerekçe göstererek sürpriz şekilde istifa etmesinin ardından Cakarta da geriledi.
Tokyo yükseldi, ancak teknoloji firmaları Advantest, Kioxia ve Tokyo Electron ağır satış baskısına maruz kaldı. Hong Kong, Sidney, Şanghay, Wellington ve Manila piyasaları da günü artışla tamamladı.