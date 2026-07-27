Petrol fiyatları ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların etkisiyle düştü

Cuma gününden önce ABD ordusu, nisan ayındaki ateşkesten bu yana geçen yaklaşık beş aylık savaşın en büyük tırmanışında, 13 gece üst üste İran’a saldırı düzenledi. Ancak cuma, cumartesi ve pazar geceleri herhangi bir bombalama yaşanmadı.

Saldırılar Washington ve Tahran arasındaki diplomatik çabaları kesintiye uğratmış, ardından çatışma hayati enerji koridorunun ötesine genişlemişti.

Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’e geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı’nda Suudi gemilerini hedef almıştı.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle ham petrol fiyatları tırmanışa geçti ve Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Kızıldeniz’de deniz taşımacılığının devam ettiğine dair haberler, cuma günü yatırımcıların kazançlarını sınırlamasına yardımcı oldu.

Trump’ın daha fazla saldırı yapmama kararı ve İran’ın pazar günü Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda Umman ile yürüttüğü görüşmelerde ilerleme kaydettiğini açıklaması piyasaları rahatlattı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelerin her iki devletin egemenlik haklarına saygı duyulurken gemilerin boğazdan güvenli geçişini sağlamaya yönelik "ortak ilkeler ve operasyonel mekanizmalar" üzerine odaklandığını aktardı .

Öte yandan Pakistan’ın Çin tarafından başlatılan bir teşvikin ardından ABD-İran barış görüşmelerini yeniden başlatmayı değerlendirdiği kaydedildi.