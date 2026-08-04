Pilot havalimanında uyuşturucuyla yakalandı. Testi de pozitif çıktı

Bavulda yapılan aramalarda 14 büyük paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70 bin 114 uyuşturucu hap, el bagajında ise 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan idrar testinde de pilotun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Yetkililer, pilotun uçuş sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.