Pilot uçakla gökyüzüne "sıkıldım" yazdı, izne çıkarıldı

Şirketten yapılan açıklamada pilotun 20'li yaşlarında olduğu ve herhangi bir yaptırım uygulanmadığı kaydedildi.

Genç pilotun uçuş becerisini öven Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, "Parçası değiştiğinde her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için uçağı test uçuşuna çıkarıyoruz. Bu uçuşta da herhangi bir sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli" dedi.