Pişirip yemek için 2 bin 700 kedi çalan çete çökertildi

Kedi ve köpek eti yemenin yasal olduğu Vietnam'da birçok restoran açık açık bu yemeklerin reklamını yapabiliyor ancak satıcıların, hayvanların menşeine dair sertifika alma zorunluluğu bulunuyor.



KİLOSU 132 LİRADAN RESTORANLARA SATILIYOR



Vietnam medyasına göre çalınan bu kediler, restoranlara kilosu en az 70 bin dong yani 132 liradan satılabiliyor.

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 12 zanlının çeşitli cinslerden yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp bunların kaçakçılığını yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi.