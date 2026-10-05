Pişirip yemek için 2 bin 700 kedi çalan çete çökertildi
05.10.2026 10:12
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:12
Vietnam'da mahalle mahalle dolaşarak yemek için kesilmek üzere kedi çalan çete gece operasyonlarıyla çökertildi. Çete üyelerinin yaklaşık 2 bin 700 kedi çaldığı ortaya çıktı.
Vietnam polisi tarafından gece yapılan operasyonlarda, kesilip yenmek üzere sokaklardan yaklaşık 2 bin 700 kedi çaldıkları belirlenen 12 kişilik çete çökertildi.
KÜRK YOLMA MAKİNELERİ, TUZAKLAR VE TARTI ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Eski adı Saygon olan Ho Chi Minh şehrinde yapılan operasyonlarda, kedi çetesinin 12 erkek üyesi kıskıvrak yakalanırken, ele geçirilen suç aletleri arasında kürk yolma makineleri, kedi tuzakları ve tartı aletlerinin de bulunduğu bildirildi.
Kedi ve köpek eti yemenin yasal olduğu Vietnam'da birçok restoran açık açık bu yemeklerin reklamını yapabiliyor ancak satıcıların, hayvanların menşeine dair sertifika alma zorunluluğu bulunuyor.
KİLOSU 132 LİRADAN RESTORANLARA SATILIYOR
Vietnam medyasına göre çalınan bu kediler, restoranlara kilosu en az 70 bin dong yani 132 liradan satılabiliyor.
Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 12 zanlının çeşitli cinslerden yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp bunların kaçakçılığını yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi.
Adli sürecin dün başladığı ancak zanlıların tutuklanıp tutuklanmadıklarının henüz bilinmediği belirtiliyor.
Polisten alınan bilgilere göre çete üyeleri saat 23.00 ila 04.00 arası motosikletli ve küçük gruplar halinde mahallelerde dolaşarak adeta kedi avına çıkıyorlardı. Bu küçük ekiplerden her birinin gecede 4 ila 10 kedi çaldığı belirtiliyor.
Ho Chi Minh polisi, bu yılın başlarında, iki ayrı kedi hırsızlığı çetesinden toplam 18 kişiyi yakalamıştı.