Piyasalar alarmda. Dolar son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı

Reuters ajansına konuşan Pepperstone Araştırma Müdürü Chris Weston, faiz beklentilerine ilişkin şunları kaydetti: "Fed için ekim ayında faiz artırma çıtası çok yüksek. Ancak enflasyon verisi yüksek gelirse, piyasanın beklediği gibi mart ayında değil; aralıkta ve ardından ocakta faiz artırıp artıramayacakları sorusu gündeme gelecek."

Son haftalarda tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, enflasyon, enerji fiyatları ve hızla büyüyen kamu borçları nedeniyle borçlanma maliyetlerinin onlarca yılın zirvesine tırmanmasına yol açarak yatırımcı endişelerini artırdı.

Avro, Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mali dengelere yönelik kaygıların etkisiyle geçen hafta beşinci haftalık kaybını kaydetmesinin ardından yüzde 0,22 düşüşle 1,1176 dolara indi.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi ile güvenli liman görülen Alman tahvil getirisi arasındaki fark 140 baz puan düzeyinde gerçekleşirken, geçen hafta bu makas 2012'den bu yana en yüksek seviye olan yaklaşık 160 baz puana yaklaşmıştı.

Öte yandan OCBC döviz stratejistleri, artan borçlanma maliyetlerinin Fransa hükümeti üzerinde yeterli mali disiplin sağlayıp sağlamayacağını söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Japonya'daki resmi tatil nedeniyle hacimlerin düşük kaldığı işlemlerde dolar yen karşısında 158,61 seviyesine çıkarken, İngiliz sterlini 1,323 dolarda yatay seyretti.

Hindistan rupisi ise merkez bankasının petrol şirketlerinin spot piyasadan dolar alımını sınırlandırma hamlesiyle dolar karşısında yüzde 1,1 değer kazanarak 95,7 seviyesine yükseldi.