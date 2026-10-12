Piyasalar alarmda. Dolar son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı
12.10.2026 15:01
ABD doları, Ortadoğu'daki sıcak çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle son bir buçuk yılın en güçlü seviyelerine yakın seyrediyor.
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin para politikasına ve Ortadoğu'daki savaşları çevrilirken, ABD doları son bir buçuk yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Tırmanan jeopolitik gerilimler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına yol açarken, bu hafta içinde açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi faiz kararlarının seyrini belirleyecek.
Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve hafta sonu iki petrol tankerinin hedef alınması petrol piyasalarında dalgalanma yarattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerjide ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,5 değer kaybederek varil başına 104 dolara geriledi.
Vadeli petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin neredeyse yüzde 45 üzerinde seyrederken, bazı fiziki piyasalardaki işlemler bu seviyelerin iki katına kadar çıkıyor.
ABD para biriminin diğer altı büyük para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 102,43 seviyesine yükselerek geçen haftaki zirvesinin hemen altında kaldı.
ABD piyasa düzenleme kurumunun haftalık verilerine göre yatırımcılar dolardaki yükseliş beklentisiyle açtıkları pozisyonları artırıyor.
Üç hafta önce 8,4 milyar dolar düzeyinde olan bu pozisyonlar, 7 Ekim ile biten haftada çoğunlukla avro aleyhine olacak şekilde yaklaşık 36 milyar dolara ulaştı.
"GELİŞMELER DOLARIN CAZİBESİNİ ARTIRDI"
Reuters'a demeç veren MUFG Döviz Stratejisti Lee Hardman, piyasalardaki son hareketliliği şu sözlerle değerlendirdi: "Piyasa aktörleri ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentilerini geriye çekmiş olsa bile, yurtdışındaki olumsuz gelişmeler ABD dolarının cazibesini artırdı ve para birimini güçlendirdi."
Çarşamba günü yayımlanacak ABD tüketici enflasyonu raporu, Fed'in bu ayki politika toplantısı öncesindeki son kritik verilerden birini oluşturuyor.
Bu raporun doların kısa vadeli yönünü tayin etmede belirleyici rol oynaması bekleniyor.
Geçen hafta açıklanan veriler, Ortadoğu'daki çatışmaların tetiklediği hayat pahalılığının hanehalkı algısını olumsuz etkilemesiyle ABD tüketici güveninin ekim ayı başında daha da gerilediğini ortaya koydu.
Fed, enflasyonu dizginleme amacıyla 2023 yılından bu yana ilk kez geçen ay faiz artırımına gitmişti.
Piyasalar karar alıcıların yeni bir adım atıp atmayacağını öngörebilmek için ekonomik verileri yakından izliyor.
CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in bu ay faizleri sabit tutma ihtimalini bir ay önceki yüzde 51 seviyesinden yüzde 81 düzeyine çıkardı. Para piyasalarında bu ay yeni bir faiz artışı ihtimali yalnızca yüzde 20 olarak fiyatlanıyor.
"FED'İN FAİZ ARTIRMA ÇITASI ÇOK YÜKSEK"
Reuters ajansına konuşan Pepperstone Araştırma Müdürü Chris Weston, faiz beklentilerine ilişkin şunları kaydetti: "Fed için ekim ayında faiz artırma çıtası çok yüksek. Ancak enflasyon verisi yüksek gelirse, piyasanın beklediği gibi mart ayında değil; aralıkta ve ardından ocakta faiz artırıp artıramayacakları sorusu gündeme gelecek."
Son haftalarda tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, enflasyon, enerji fiyatları ve hızla büyüyen kamu borçları nedeniyle borçlanma maliyetlerinin onlarca yılın zirvesine tırmanmasına yol açarak yatırımcı endişelerini artırdı.
Avro, Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mali dengelere yönelik kaygıların etkisiyle geçen hafta beşinci haftalık kaybını kaydetmesinin ardından yüzde 0,22 düşüşle 1,1176 dolara indi.
Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi ile güvenli liman görülen Alman tahvil getirisi arasındaki fark 140 baz puan düzeyinde gerçekleşirken, geçen hafta bu makas 2012'den bu yana en yüksek seviye olan yaklaşık 160 baz puana yaklaşmıştı.
Öte yandan OCBC döviz stratejistleri, artan borçlanma maliyetlerinin Fransa hükümeti üzerinde yeterli mali disiplin sağlayıp sağlamayacağını söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.
Japonya'daki resmi tatil nedeniyle hacimlerin düşük kaldığı işlemlerde dolar yen karşısında 158,61 seviyesine çıkarken, İngiliz sterlini 1,323 dolarda yatay seyretti.
Hindistan rupisi ise merkez bankasının petrol şirketlerinin spot piyasadan dolar alımını sınırlandırma hamlesiyle dolar karşısında yüzde 1,1 değer kazanarak 95,7 seviyesine yükseldi.