Planlar değişti. Milyarder iş insanı evini rekor fiyata satıyor

Intracoastal Waterway kıyısındaki yaklaşık 8,8 dönümlük araziye yayılan ana bina, takriben 1670 metrekare yaşam alanı sunuyor. Ana yerleşkede yedi yatak odası, iki çalışma ofisi ve bir fitness odası yer alıyor.

Ana yapının haricinde bir adet müstakil misafir evi ve açık yüzme havuzu da arazide mevcut. McCourt, Boca Raton bölgesinde benzeri su kanalı cephelerinin son derece zor çıktığını ifade etti.

Malikanenin en dikkat çekici donanımı, kıyısında kurulu özel 'L' şeklindeki özel iskele olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 30 metre (100 fit) uzunluğundaki bir yat da dahil olmak üzere pek çok teknenin aynı anda yanaşabildiği düzeneğe değinen McCourt, yapının kapı önünde doğrudan özel bir marina barındırdığını söyledi.

Peyzaj düzenlemesine yüksek bütçeli yatırım yaptıklarını da ekleyen milyarder yatırımcı, araziye taşınabilmesi için gövdesi üç parçaya bölünerek getirilen Moreton Bay incir ağacının mülkün en kıymetli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.