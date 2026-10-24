Planlar değişti. Milyarder iş insanı evini rekor fiyata satıyor
24.10.2026 10:03
Son Güncelleme: 24.10.2026 10:03
ABD'li milyarder iş insanı Frank McCourt, Florida'nın Boca Raton kentindeki özel marinalı malikanesini 125 milyon dolarlık rekor fiyatla piyasaya çıkardı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton kentinde, özel marinası ve su kanalı cephesi olan lüks bir malikane 125 milyon dolarlık rekor bedelle satışa çıkarıldı.
Eski Los Angeles Dodgers sahibi milyarder Frank McCourt tarafından satışa sunulan mülkün bu fiyata el değiştirmesi halinde, kent tarihindeki en yüksek tutarlı konut satışı gerçekleşmiş olacak.
Ticari gayrimenkul geliştiricisi olan ve günümüzde Fransa'nın Olimpik Marsilya futbol kulübünün sahipliğini yürüten McCourt, kaba inşaat halindeki yapıyı 2024 yılında Universal Tile & Marble Enterprises'ın sahibi Andrew Robins'ten satın almıştı.
Mülkiyet kayıtlarında o dönem yapılan işlemin tutarı yer almadı.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre betonarme konutun inşaatını geçen yıl tamamlayan McCourt, satış gerekçesini açıklarken ailesinin Florida'daki planlarının değiştiğini ifade etti ve vaktin büyük kısmını at biniciliği yapılan Wellington'daki diğer mülklerinde geçirdiklerini bildirdi.
Eşi Monica McCourt'un yaşamı boyunca binicilikle ilgilendiğini ve çocuklarının da aynı yolu izlediğini belirten McCourt, Florida'daki zamanı Boca Raton ile Wellington arasında paylaştırmayı planladığını kaydetti.
McCourt, ailesinin tamamen bu spor dalına ve ilgili yaşam tarzına odaklanması nedeniyle tüm zamanlarını Wellington'da geçirdiklerini, Boca Raton'daki yeni evi bu yüzden elden çıkarma kararı aldıklarını iletti.
ÖZEL MARİNASI VE 30 METRELİK YAT KAPASİTESİ VAR
Intracoastal Waterway kıyısındaki yaklaşık 8,8 dönümlük araziye yayılan ana bina, takriben 1670 metrekare yaşam alanı sunuyor. Ana yerleşkede yedi yatak odası, iki çalışma ofisi ve bir fitness odası yer alıyor.
Ana yapının haricinde bir adet müstakil misafir evi ve açık yüzme havuzu da arazide mevcut. McCourt, Boca Raton bölgesinde benzeri su kanalı cephelerinin son derece zor çıktığını ifade etti.
Malikanenin en dikkat çekici donanımı, kıyısında kurulu özel 'L' şeklindeki özel iskele olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık 30 metre (100 fit) uzunluğundaki bir yat da dahil olmak üzere pek çok teknenin aynı anda yanaşabildiği düzeneğe değinen McCourt, yapının kapı önünde doğrudan özel bir marina barındırdığını söyledi.
Peyzaj düzenlemesine yüksek bütçeli yatırım yaptıklarını da ekleyen milyarder yatırımcı, araziye taşınabilmesi için gövdesi üç parçaya bölünerek getirilen Moreton Bay incir ağacının mülkün en kıymetli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.
KENTTE DAHA ÖNCEKİ KONUT REKORU 75 MİLYON DOLARDI
2004 ile 2012 yılları arasında Amerikan beyzbolunun tanınmış ekiplerinden Los Angeles Dodgers'ın ve Dodger Stadyumu'nun sahibi olan McCourt'un portföyünde Boca ve Wellington haricinde New York kentinde de bir konut var.
McCourt, 2019 senesinde Palm Beach'te bulunan diğer konutunu bir başka milyarder olan Ken Griffin'e 99,1 milyon dolara devretmişti.
Boca Raton'da daha önceki konut satış rekoru, mayıs ayında özel Royal Palm Yacht & Country Club yerleşkesindeki su kenarı bir projenin 75 milyon dolara satılmasıyla kaydedilmişti.
Satış sürecini yöneten Douglas Elliman emlak şirketinden Maria Mendelsohn, mülkün su yoluna yaklaşık 67 metre cephesi olduğunu belirtti.
Mendelsohn, 125 milyon dolarlık fiyat etiketinin Miami ya da Palm Beach gibi piyasalara kıyasla mülkün gerçek değerini yansıttığını savundu.
FRANK MCCOURT KİMDİR?
Amerikalı milyarder iş insanı ve gayrimenkul yatırımcısı Frank McCourt, dijital altyapı ve teknoloji yatırımlarına odaklanan Project Liberty girişiminin kurucusu.
Yatırım şirketi McCourt Global'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüten McCourt, internet ortamında veri sahipliğini tabana yaymayı ve daha adil bir dijital mimari kurmayı hedefleyen Project Liberty ile biliniyor.
Girişim, internetteki veri modelini dönüştürme çalışmalarının yanı sıra büyük teknoloji satın almaları etrafında konsorsiyumlar oluşturmasıyla öne çıkıyor.
Bu kapsamda öne çıkan adımlardan birini, TikTok'un ABD operasyonlarını devralmaya yönelik konsorsiyum girişimleri oluşturuyor.
İş dünyasındaki kariyerinin yanı sıra spor yatırımlarıyla da tanınan McCourt, Amerikan profesyonel beyzbol ligi MLB takımlarından Los Angeles Dodgers'ın 2004 ile 2012 yılları arasında sahipliğini üstlenmişti.