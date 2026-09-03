Plastiğe karşı koyun yünü. İsviçre'de eriyen buzullar için yeni umut

İsviçre buzulların küresel ısınma nedeniyle erimesini durdurmakta güçlük çekerken, Alpler'deki araştırmacılar ülkenin en az değerlendirilen doğal kaynaklarından biri olan koyun yününün bu süreçte bir çözüm sunup sunamayacağını test ediyor.

Binlerce yıldır yüksek Alpler coğrafyasını şekillendiren buz tabakalarının sıcak hava dalgalarıyla erimesini yavaşlatmak amacıyla, uzun yıllardır yaz aylarında güneş ışığını yansıtmak ve ısı emilimini azaltmak için buz ve kar yüzeylerine sentetik brandalar seriliyordu.

Ancak çoğunlukla plastikten üretilen bu brandalar çevreye mikroplastik lifler saçarak kirliliğe yol açıyor.

Reuters ajansının haberine göre çevre örgütü Summit Foundation ile Lozan Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Keep It Wool" projesi kapsamında ise Batı İsviçre'deki Tsanfleuron Buzulu'nun erimesini yavaşlatmak amacıyla sentetik örtüler yerine koyun yünü deneniyor.