Polonya'da kent meydanını kana bulayan saldırgan hastanede öldü

Polonya'nın Krakow kentindeki ana meydanda cumartesi günü düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan; evinde de annesi, babası ve kız kardeşi olmak üzere üç kişinin cesedi bulunan 24 yaşındaki Polonya vatandaşı Michal O.'nun, polisle girdiği çatışmanın ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Bölge polisi tarafından X hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan trajik olayların failinin bu sabah hastanede öldüğünü bildiririz." ifadesi kullanıldı.