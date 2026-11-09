Polonya'da kent meydanını kana bulayan saldırgan hastanede öldü
09.11.2026 10:41
Polonya'nın Krakow kenti meydanında 6 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan; evinde de ailesinden 3 kişinin cesedi bulunan saldırgan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Polonya'nın Krakow kentindeki ana meydanda cumartesi günü düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan; evinde de annesi, babası ve kız kardeşi olmak üzere üç kişinin cesedi bulunan 24 yaşındaki Polonya vatandaşı Michal O.'nun, polisle girdiği çatışmanın ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.
Bölge polisi tarafından X hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan trajik olayların failinin bu sabah hastanede öldüğünü bildiririz." ifadesi kullanıldı.
Şehir meydanında aracından ateş açarak katliam yapan Michal O.,, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirilmiş ve hastanede ameliyata alınmıştı.
Kanlı saldırının ardından, zanlının Ostrowiec Switokrzyski kentindeki evinde yapılan aramada üç kişinin daha cesedi bulunmuş ve bu kişilerin, zanlının annesi, babası ve 21 yaşındaki kız kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.
Askeri kıyafetler içinde silahlı saldırıyı düzenleyen Michal O., ikisi polis memuru olmak üzere 16 kişiyi yaralamış, saldırıda dördü kadın, ikisi erkek altı kişi de hayatını kaybetmişti.
Yaralılardan 5'inin Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşı turistler olduğu açıklanmıştı.
Kullandığı araçta çok sayıda mühimmat ele geçirilen saldırganın silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı iki silahı olduğu açıklanmıştı.
Michal O.'nun babasının da silah ruhsatı bulunduğu ve üzerine kayıtlı 11 silah olduğu belirtilirken, her ikisinin de daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı tespit edilmişti.
Yaşanan trajik olayın ardından ülkede 2 günlük ulusal yas ilan edilmişti.