Polonya'da kriz nasıl başladı? Polis Anayasa Mahkemesi'ni bastı, Cumhurbaşkanı yoldan döndü

Rzeczpospolita gazetesinin aktardığına göre Başkan Yardımcısı Sochański, "Neler olup bittiğini hiç anlamıyorum. Sayın Anna Korwin-Piotrowska beni aradı ve şu anda mahkemeyi kendisinin yönettiğini söyledi. Başka hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

Polonya'da hükümet darbesi girişimi yaşandığını savunan Sochański, "Mahkemenin ve bağımsız yargıcın bağımsızlığına bu şekilde müdahale edilmesine izin verecek herhangi bir hukuki dayanak bilmiyorum. Devlet darbesi yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da, "Açık bir hukuksuzluk eylemiyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi'nin ne kadar mühim bir organ olduğu düşünülürse, yaşananların devlet darbesi sayıldığı iddiasının azımsanmayacak dayanağı var." değerlendirmesini yaptı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Anayasa Mahkemesi başkanı ve başkan yardımcısının geçici olarak görevden alınmasına destek vererek "başka yolu yok" dedi.

Tusk, X hesabındaki paylaşımında, "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimiz. Hukuk ve Adalet partisinin iktidarındaki birkaç yıllık hukuksuzluğun ardından bu iş kolay olmuyor, bazen sancılı geçiyor ve kararlı adımlar gerektiriyor. Başka yolu yok." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan Polonya Anayasa Mahkemesi'nin X hesabında, devlet organının internet sitesinin "yasa dışı biçimde ele geçirildiği" paylaşımı yapıldı.

Yaşanan anayasa krizi ortamında Polonya'nın Çin ve Romanya büyükelçileri istifa ettiklerini açıkladı.