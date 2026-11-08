Polonya'daki kanlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
08.11.2026 12:36
Polonya'nın Krakow kentinde dün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren, 16 kişiyi yaralayan evinde de üç kişinin cesedi bulunan Michal O.'ya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Polonya'nın en büyük ikinci kenti Krakow'da dün bir saldırganın şehir meydanında aracından ateş açarak altı kişiyi öldürmesi, en az 15 kişiyi de yaralamasının ardından, zanlının evinde yapılan aramada üç kişinin daha cesedi bulunmuştu.
EVDE BULUNAN CESETLER; ANNE, BABA VE KIZ KARDEŞİNE AİT
Saldırı sırasında vurularak yaralı şekilde yakalanan Polonya vatandaşı Michal O.'nun Ostrowiec Switokrzyski kentindeki ailesinin yaşadığı evde bulunan üç cesedin; annesine, babasına ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğu belirlendi.
Krakow'un ana meydanına yerel saatle 15.00 sıralarında aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı. Askeri kıyafetler içindeki saldırgan, ikisi polis memuru olmak üzere 16 kişiyi yaralamış, saldırıda dördü kadın ikisi erkek altı kişi de hayatını kaybetmişti.
Saldırganın kullandığı araçta (alttaki siyah araç) çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, saldırganın evinde iki kadın ve bir erkeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirilmişti.
Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, bu sabah yaptığı açıklamada, saldırganın da aralarında bulunduğu 16 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Cislo, bu kişiler arasında iki polisin de bulunduğunu söyledi. Cislo ayrıca, yaralılardan 5'inin Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşı turistler olduğunu kaydetti.
VURULARAK YAKALANAN SALDIRGANIN DURUMU AĞIR
Polis tarafından vurularak yakalanan saldırgan Michal O., hastanede ameliyata alınmıştı. Durumunun ağır olduğu bildirilen saldırganın silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı iki silah olduğu açıklanmıştı.
Saldırganın babasının da silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı 11 silah olduğu, her ikisinin de daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilmişti.
2 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, silahlı saldırının ardından 2 günlük ulusal yas ilan etti.
Polonya basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin ülkede ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gece yarısından itibaren başlayan ulusal yas kapsamında devlet bayrakları yarıya indirildi.
İnternet siteleri logolarına siyah kurdeleler ekleyerek renklerini daha sade tonlara dönüştürürken, radyo ve televizyon kanalları yayın akışlarında değişiklik yaptı. Eğlence etkinlikleri de iptal edildi.
Polonya genelinde ilan edilen ulusal yas, 9 Kasım gece yarısına kadar sürecek.
"SALDIRGAN, AŞIRI SAĞ İDEOLOJİLERDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR"
Öte yandan, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını belirtti.
Yaralıların kentteki hastanelerde tedavi gördüğünü aktaran Kierwinski, saldırının saat 15.00'ten kısa süre sonra düzenlendiğini ve polisin ihbarın ardından 3 dakika içinde saldırgana ateş açtığını bildirdi. Kierwinski, Polislerin hızlı müdahalesinin daha büyük bir katliamı önlediğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan polis memurlarına takdirlerini sundu.
Başbakan Tusk, tüm siyasi görüşlerden siyasetçilere trajediyi siyasi malzeme haline getirmemeleri çağrısında bulunarak, suçun tüm koşullarının aydınlatılacağının altını çizdi.