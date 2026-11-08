Polonya'daki kanlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Polonya'nın en büyük ikinci kenti Krakow'da dün bir saldırganın şehir meydanında aracından ateş açarak altı kişiyi öldürmesi, en az 15 kişiyi de yaralamasının ardından, zanlının evinde yapılan aramada üç kişinin daha cesedi bulunmuştu .



EVDE BULUNAN CESETLER; ANNE, BABA VE KIZ KARDEŞİNE AİT



Saldırı sırasında vurularak yaralı şekilde yakalanan Polonya vatandaşı Michal O.'nun Ostrowiec Switokrzyski kentindeki ailesinin yaşadığı evde bulunan üç cesedin; annesine, babasına ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğu belirlendi.