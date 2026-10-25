Portekiz'deki konut krizi eylemlerine polis müdahale etti. Göstericilerin kampları dağıtıldı
25.10.2026 15:45
Portekiz'in başkenti Lizbon ve Porto'da polis, ülkedeki konut krizini protesto etmek için kamp kuran eylemcilere müdahale etti. Çıkan olaylarda 3'ü polis 11 kişi yaralandı, 31 kişi gözaltına alındı.
Portekiz'de konut krizini protesto etmek için Lizbon'da ve Porto'da kamp kuran eylemcilere yönelik sabaha karşı yapılan polis müdahalesinin ardından patlak veren olaylarda 31 kişi gözaltına alınırken, sekizi gösterici, üçü de polis olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kamp kapsamında eylemciler tarafından kurulan 171 yapı da yıkıldı.
EYLEMİN FİTİLİ İSPANYA'DA ATEŞLENMİŞTİ
Geçen ay İspanya'nın başkenti Madrid'de, 87 yaşındaki Maricarmen Abascal isimli kadının 70 yıldan fazla süre kiracı olarak yaşadığı evinden zorla tahliye edilmesi sonucu konut protestoları başlamıştı.
Abascal'ın, fahiş zam yapılan kirasını artık ödeyememesi üzerine evden çıkarılması sonrası patlak veren protesto gösterileri ülke geneline yayılırken yüz binlerce kişi sokaklara dökülmüştü ve Madrid'deki Sol Meydanı'nda da çadırlarla kamp kurma eylemi başlamıştı.
SEMBOL İSİM HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Gösterilerin fitilini ateşleyen ve sembol isim haline gelen Maricarmen Abascal bu süreçte hayatını kaybetmişti.
İspanya'da yaşanan bu konut krizi eylemlerinin sıçradığı Portekiz'de de göstericiler kamusal alanlara çadırlar kurarak konut fiyatlarını protesto ediyordu.
Portekiz polisi Lizbon ve Porto kent merkezlerinde kurulan kampları bu sabaha karşı düzenlediği operasyonlarla dağıttı.
Lizbon'da 25, Porto'da 6 kişi olmak üzere toplam 31 kişi gözaltına alındı. Eylemleri gerçekleştiren gruplar, gözaltı sayısının 37 olduğunu öne sürüyor.
Çadırların kamusal alanlara kurulması, bunun yasa dışı bir eylem olduğu yönünde tartışma başlatmış ve bu çadırlar ya eylemciler tarafından ya da polis operasyonlarıyla birkaç kez kaldırılmıştı.
Portekizli göstericiler, hükümeti barınma krizine karşı harekete geçememekle ve tahliyeleri kolaylaştıracak kira reformları dayatmakla suçluyor.
Bu arada, Fransa başta olmak üzere İtalya ve İspanya'da da halk ve öğrenciler hayat pahalılığına karşı gösterilerini sürdürüyor.
Belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edilmesi ve olaylara müdahale edecek kolluk gücü sayısının artırılması gibi birçok güvenlik önleminin alındığı Fransa'da hafta sonunun gelmesiyle birlikte gösteriler yeniden alevlendi.
Olaylar sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. İspanya ve İtalya'da da eylemcilerle polis birbirine girdi.