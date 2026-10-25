Portekiz'deki konut krizi eylemlerine polis müdahale etti. Göstericilerin kampları dağıtıldı

Portekiz polisi Lizbon ve Porto kent merkezlerinde kurulan kampları bu sabaha karşı düzenlediği operasyonlarla dağıttı.



Lizbon'da 25, Porto'da 6 kişi olmak üzere toplam 31 kişi gözaltına alındı. Eylemleri gerçekleştiren gruplar, gözaltı sayısının 37 olduğunu öne sürüyor.

Çadırların kamusal alanlara kurulması, bunun yasa dışı bir eylem olduğu yönünde tartışma başlatmış ve bu çadırlar ya eylemciler tarafından ya da polis operasyonlarıyla birkaç kez kaldırılmıştı.