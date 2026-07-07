Prens Harry, Daily Mail gazetesine açtığı davayı kaybetti
07.07.2026 16:44
İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile şarkıcı Elton John'un da aralarında bulunduğu yedi ünlü ismin, Daily Mail gazetesine yasadışı bilgi toplama iddiasıyla açtığı tazminat davası geri çevrildi.
İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve aralarında dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı altı davacı, Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers Limited (ANL) şirketine karşı açtıkları özel hayatın gizliliği davasını kaybetti.
Londra Yüksek Mahkemesi, gazetenin yirmi yılı aşkın süre boyunca haber toplamak için sistematik olarak yasadışı yöntemlere başvurduğu yönündeki suçlamaları bütünüyle reddetti.
İngiliz basınında telefon dinleme skandalıyla ilişkili yeni davaların önünü kapatması beklenen kararda, davacıların bilgilerin yasadışı yollarla elde edildiğini kanıtlayamadığı belirtildi.
Kararı açıklayan Hakim Nicklin, yazılı gerekçesinde, bir haberin yasal ve gerçekçi yollarla elde edilme ihtimali bulunuyorsa, mahkemenin bu haberin doğrudan yasadışı yöntemlerle edinildiği sonucuna varamayacağını kaydetti.
Prens Harry, Daily Mail, Mail on Sunday ve MailOnline mecralarının yayıncısı ANL şirketine karşı milyonlarca sterlinlik davayı başlatan yedi kişilik grupta yer alıyordu.
Davacılar arasında şarkıcı Elton John, eşi David Furnish, oyuncular Elizabeth Hurley ve Sadie Frost, öldürülen siyahi genç Stephen Lawrence'ın annesi Doreen Lawrence ile eski Liberal Demokrat Bakan Simon Hughes da vardı.
Grup, 1997 ile 2015 yılları arasında yayımlanan 55 makale ve habere dönüşmeyen üç ayrı olay üzerinden kurumun "sistematik ve sürekli şekilde yasadışı bilgi topladığını" savundu.
Davacıların hukuk ekibi; telefonların hacklenmesi, sabit hatların dinlenmesi, özel dedektifler aracılığıyla ev ve araçlara dinleme cihazı yerleştirilmesi ve emniyet mensuplarına rüşvet verilmesi gibi iddiaları mahkemeye taşıdı.
Davada onlarca gazeteci ve özel dedektifin ismi suçlamalarla anıldı.
ANL hukuk ekibi ise suçlamaları "uydurma ve mantıksız" olarak nitelendirerek tüm haberlerin basın sözcülerinden, arşivlerdeki diğer makalelerden ya da ünlülerin sızdırmaya açık yakın çevrelerinden yasal yollarla elde edildiğini açıkladı.
Mahkeme kararının ardından açıklama yapan ANL sözcüsü, kararın Daily Mail, çalışanları ve genel anlamda özgür basın adına ezici bir zafer olduğunu dile getirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu karar, Daily Mail gazeteciliğinin net bir tescilidir. Dört yıl önce büyük bir medya propagandasıyla dava açıldığında öne sürülen ev ve arabalara dinleme cihazı yerleştirilmesi, aramaların canlı dinlenmesi ve banka hesaplarına yasadışı erişim gibi en ağır iddialara dair mahkemeye hiçbir inandırıcı kanıt sunulamadı. Saygın ve çalışkan gazetecilerimizin itibarı ağır şekilde zedelendi ancak bugün aklandılar. Kararın açıkça gösterdiği gibi, her bir haber yasal kaynaklardan elde edilmiştir."
Davanın reddedilmesiyle birlikte davacı grubun, yaklaşık 50 milyon sterlini bulabileceği tahmin edilen dava masraflarını ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.
Kararla sonuçlanan 11 haftalık yargılama sürecinde, aralarında Daily Mail gazetesinin eski yayın yönetmeni Paul Dacre'nin de bulunduğu çok sayıda editör ve gazeteci ifade vererek yasadışı faaliyet iddialarını reddetti.
Duruşmalarda ilk ifade veren isim olan Prens Harry, ilgili yayınların eşinin hayatını "adeta bir azaba çevirdiğini" söylemişti.