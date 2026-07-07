Prens Harry, Daily Mail gazetesine açtığı davayı kaybetti

ANL hukuk ekibi ise suçlamaları "uydurma ve mantıksız" olarak nitelendirerek tüm haberlerin basın sözcülerinden, arşivlerdeki diğer makalelerden ya da ünlülerin sızdırmaya açık yakın çevrelerinden yasal yollarla elde edildiğini açıkladı.

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan ANL sözcüsü, kararın Daily Mail, çalışanları ve genel anlamda özgür basın adına ezici bir zafer olduğunu dile getirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu karar, Daily Mail gazeteciliğinin net bir tescilidir. Dört yıl önce büyük bir medya propagandasıyla dava açıldığında öne sürülen ev ve arabalara dinleme cihazı yerleştirilmesi, aramaların canlı dinlenmesi ve banka hesaplarına yasadışı erişim gibi en ağır iddialara dair mahkemeye hiçbir inandırıcı kanıt sunulamadı. Saygın ve çalışkan gazetecilerimizin itibarı ağır şekilde zedelendi ancak bugün aklandılar. Kararın açıkça gösterdiği gibi, her bir haber yasal kaynaklardan elde edilmiştir."

Davanın reddedilmesiyle birlikte davacı grubun, yaklaşık 50 milyon sterlini bulabileceği tahmin edilen dava masraflarını ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Kararla sonuçlanan 11 haftalık yargılama sürecinde, aralarında Daily Mail gazetesinin eski yayın yönetmeni Paul Dacre'nin de bulunduğu çok sayıda editör ve gazeteci ifade vererek yasadışı faaliyet iddialarını reddetti.

Duruşmalarda ilk ifade veren isim olan Prens Harry, ilgili yayınların eşinin hayatını "adeta bir azaba çevirdiğini" söylemişti.