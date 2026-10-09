Prens Harry ve Meghan Markle özür dilemeyecek
09.10.2026 14:56
Son Güncelleme: 09.10.2026 14:57
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, 2021'de dile getirdikleri ten rengi iddiaları nedeniyle saraydan özür dilemeyi reddedebilir.
İngiltere kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, 2021 yılındaki televizyon mülakatında saray mensuplarına yönelttikleri tenkitler nedeniyle aileden özür dilemeyi planlamadıkları iddia edildi.
Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, çiftin geçmiş iddialar nedeniyle kraliyet ailesinden özür dileyeceğine ve Prens William ile Kate Middleton ile özel bir görüşme gerçekleştirmek istediğine dair İngiliz basınında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Meghan Markle, Mart 2021'de ABD televizyonu CBS kanalında Oprah Winfrey'e verdiği söyleşide, hamilelik sürecinde kraliyet ailesinden bir kişinin doğacak çocukları Prens Archie'nin "ten renginin ne kadar koyu olabileceğine" dair yorumlar yaptığını öne sürmüştü.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ömrünün son döneminde kraliyet ailesini ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya bırakan açıklamalarda çift, bu sözleri hangi aile üyesinin sarf ettiğini kamuoyuna açıklamadı.
Sunucu Winfrey ise daha sonra Harry'nin kendisine bu kişinin Kraliçe Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını teyit ettiğini aktardı.
Çifte yakınlığıyla tanınan kraliyet yazarı Omid Scobie, 2023 yılında kaleme aldığı kitabında Markle'ın Kral Charles'a gönderdiği özel mektuplarda söz konusu konuşmalarda adı geçen iki kraliyet mensubunu belirttiğini iddia etti.
Scobie'nin "Endgame" isimli kitabının Felemenkçe çevirisinde Charles ve Kate'in adlarının yer alması üzerine yayıncı kuruluş hata gerekçesiyle basımı geri çekti.
Yazar Scobie ise bu isimlerin geçtiği bir metin hazırlamadığını savundu.
Prens Harry, 2023'te ITV kanalına verdiği mülakatta kraliyet ailesini doğrudan ırkçılıkla suçlamadıklarını belirterek olayı "bilinçdışı önyargı" olarak nitelendirdi.
KARDEŞLER ARASINDAKİ TANSİYON KİTAP VE BELGESELLE YÜKSELDİ
Windsor Kalesi'nde 2018'de evlenen Harry ve Meghan, başlangıçta Cambridge Dük ve Düşesi William ile Kate ile yakın bir çalışma yürüttü.
Fakat Buckingham Sarayı, iki çift arasındaki anlaşmazlık haberlerinin ardından Mart 2019'da Harry ve Meghan'ın William ve Kate ile olan ortak ofislerini ayırarak kendi hanelerini kuracaklarını duyurdu.
İki kardeş arasındaki ayrılık, Harry'nin kaleme aldığı "Spare" (Yedek) adlı anı kitabı ve çiftin Netflix belgeseliyle derinleşti.
Harry kitabında, eşi Meghan hakkındaki bir tartışma sırasında ağabeyi William'ın kendisine fiziki saldırıda bulunduğunu ve bir köpek maması kabının üzerine düşürdüğünü iddia etti.
Harry ayrıca, 2005 yılında bir kostüm partisine giydiği Nazi üniformasını seçmesi yönünde William ve Kate'in kendisini teşvik ettiğini öne sürdü.
Çift, Netflix yapımında da Kensington Sarayı'nın William'ı korumak amacıyla Harry'nin saraydan uzaklaştırıldığı yönündeki haberleri yalanlayan açıklamalar yaptığını savundu.
İlişkilerdeki gerginliğin babaları Charles'a da yansıdığını belirten Harry, Prens Philip'in cenazesinin ardından Kral Charles'ın iki oğluna "Lütfen çocuklarım, son yıllarımı ızdıraba çevirmeyin" diyerek ricada bulunduğunu aktardı.
Öte yandan Harry, dijital bir eğitim platformunda katıldığı bir oturumda, kraliyet görevlerini bırakıp Kanada'ya geçtikleri süreçte iki haftalık bir depresyon dönemi yaşadığını ve stresli ortamdan uzaklaşmanın etkisiyle ani bir boşluk hissettiğini açıkladı.