Prens Harry ve Meghan Markle özür dilemeyecek

Windsor Kalesi'nde 2018'de evlenen Harry ve Meghan, başlangıçta Cambridge Dük ve Düşesi William ile Kate ile yakın bir çalışma yürüttü.

Fakat Buckingham Sarayı, iki çift arasındaki anlaşmazlık haberlerinin ardından Mart 2019'da Harry ve Meghan'ın William ve Kate ile olan ortak ofislerini ayırarak kendi hanelerini kuracaklarını duyurdu.

İki kardeş arasındaki ayrılık, Harry'nin kaleme aldığı "Spare" (Yedek) adlı anı kitabı ve çiftin Netflix belgeseliyle derinleşti.

Harry kitabında, eşi Meghan hakkındaki bir tartışma sırasında ağabeyi William'ın kendisine fiziki saldırıda bulunduğunu ve bir köpek maması kabının üzerine düşürdüğünü iddia etti.

Harry ayrıca, 2005 yılında bir kostüm partisine giydiği Nazi üniformasını seçmesi yönünde William ve Kate'in kendisini teşvik ettiğini öne sürdü.

Çift, Netflix yapımında da Kensington Sarayı'nın William'ı korumak amacıyla Harry'nin saraydan uzaklaştırıldığı yönündeki haberleri yalanlayan açıklamalar yaptığını savundu.

İlişkilerdeki gerginliğin babaları Charles'a da yansıdığını belirten Harry, Prens Philip'in cenazesinin ardından Kral Charles'ın iki oğluna "Lütfen çocuklarım, son yıllarımı ızdıraba çevirmeyin" diyerek ricada bulunduğunu aktardı.

Öte yandan Harry, dijital bir eğitim platformunda katıldığı bir oturumda, kraliyet görevlerini bırakıp Kanada'ya geçtikleri süreçte iki haftalık bir depresyon dönemi yaşadığını ve stresli ortamdan uzaklaşmanın etkisiyle ani bir boşluk hissettiğini açıkladı.