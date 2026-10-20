Protestolarla sarsılan Milano'da asker sokağa iniyor

Tajani, bu kişilerin çoğu zaman siyasi bir motivasyonla hareket etmediğini dile getirerek, olayların arkasında bir organizasyon olup olmadığının da daha sonra incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Basında çıkan haberlerde de hükümetin üzerinde çalıştığı görevlendirmenin 3 ay olabileceği kaydedildi.

Ayrıca, kentte iki günlük şiddetli protestolara karıştığı belirlenen en az 50 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 11’inin reşit olmayan gençler olduğu belirtildi.

Bu arada, kendilerine "17 Ekim" oluşumu adını veren bazı gençlerin de bundan sonra cumartesi günleri hayat pahalılığını protesto etmek için meydanlara inmek üzere anlaştığı haberleri de basına yansıdı.