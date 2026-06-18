Putin, ASEAN zirvesinde konuştu: 'Stratejik ortaklığımız baki'

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından sözü, zirvenin eş başkanlığını yürüten Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. aldı.

Filipinler'in 2026 yılı itibarıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Devlet Başkanı Marcos Jr., iki taraf arasındaki ortaklığın tarihsel derinliğine vurgu yaptı.

İlişkilerin temelindeki karşılıklı güven iklimine değinen Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., "Karşılıklı saygının yanı sıra çatışmanın değil, işbirliğinin barışı inşa etmede en iyi yol olduğuna duyduğumuz inanca dayanan otuz beş yıllık ortaklığı kaydediyoruz" şeklinde konuştu.

Otuz beş yıl önce Rusya'nın Kuala Lumpur'da düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katılımının bu ortaklığın temel taşını oluşturduğunu belirten Marcos Jr., o dönem atılan adımların bugün yüksek öneme sahip bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü hatırlattı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., gelecekteki işbirliğinin yönünü tayin edecek üç temel öncelik alanı belirlediklerini açıkladı.

Bu önceliklerin ilkinin barış, güvenlik ve istikrar olduğunu belirten Filipinler lideri, küresel düzeyde ciddi belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde Rusya ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ortaklığın değerinin ölçülemez olduğunu kaydetti.

Güvenlik başlığında sınır aşan suçların oluşturduğu tehlikelere dikkat çeken Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., "Terör, yasa dışı ticaret ve internet dolandırıcılığı gibi sınır aşan tehditler sınır tanımıyor. İşte tam da bu nedenle bizim yanıtlarımızın da sınırları aşması gerekiyor" dedi.

Marcos Jr., bu çerçevede barış ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin kararlılıkla artırılması gerektiğini ifade etti.

Filipinler liderinin işaret ettiği ikinci öncelik alanı ise daha dinamik ve üretken bir ekonomik ortaklık kurma ihtiyacı oldu.

Ticaret ve yatırım akışlarının kesintisiz sürmesi için daha cesur adımlar atılması gerektiğini söyleyen Marcos Jr., iş dünyası temsilcileri arasındaki bağların genişletilmesinin önemine değindi.

Üçüncü öncelik olarak insani işbirliğini öne çıkaran Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., eğitim bursları, öğrenci değişim programları ve turizm gibi alanların bu kapsamda değerlendirildiğini bildirdi.

Genç kuşağın ortaklıktaki rolüne özel bir vurgu yapan Marcos Jr., "Bu bağlara daha fazla yatırım yapmamız ve gençliği sadece nihai bir durak olarak görmeyip işbirliğimizin merkezine yerleştirmemiz gerekiyor" dedi. Filipinler lideri, Rusya ile olan ortaklığın gelecekteki niteliğini ve yönünü belirleyecek asli unsurun gençlik olacağını dile getirdi.

Kazan'da gerçekleştirilen liderler zirvesinin ilk bölümünün ardından görüşmeler basına kapalı olarak devam etti. Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin ele alınacağı ikinci genel kurul oturumunun ise çalışma kahvaltısı formatında ve tamamen kapalı bir düzen içinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Zirvenin tamamlanmasıyla birlikte tarafların ortak geleceğini şekillendirecek dört temel belgenin kabul edilmesi planlanıyor.

Bu belgelerin başında, tarafların ortak siyasi iradesini yansıtan Kazan Deklarasyonu geliyor. Bununla birlikte, iki taraf arasındaki stratejik ortaklığı 2026 ile 2030 yılları arasında somut adımlarla yönlendirecek olan Kapsamlı Eylem Planı'nın da kabul edilmesi hedefleniyor.

Liderlerin ayrıca enerji ve kültür alanlarında iki adet ortak bildiriye imza atacağı açıklandı.

Zirve programının sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin and Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın basın mensuplarının karşısına çıkarak ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

Zirvenin organizasyon detaylarına göre 17 ve 18 Haziran günlerinde Kazan kentinde düzenlenen bu büyük buluşmaya, birliğe üye olan on bir ülkenin tamamı katılıyor.

Zirvede Brunei, Malezya, Vietnam, Doğu Timor, Kamboçya, Endonezya, Laos, Myanmar, Tayland, Singapur ve Filipinler heyetleri temsil ediliyor. Zirvenin ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuk heyet başkanları onuruna resmi bir kabul töreni düzenlediği biliniyor.

Rus lider ayrıca zirve marjında yoğun bir ikili diplomasi trafiği yürüttü. İlk gün dört ayrı ikili görüşme gerçekleştiren Putin, zirvenin ikinci gününde ise altı ikili görüşme daha yaparak diplomatik temaslarını tamamlıyor.