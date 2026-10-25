Putin: Avrupa'daki protestoların nedeni yönetimlerin kendi hataları

Putin, Avrupa'ya geçmiş yıllarda gelen göçmenlerin ve çocukların topluma uyum sağlayamadıklarını dikkati çekerek, "Bu ülkelerden gelen göçmenlerin sayısı öyle bir seviyeye ulaştı ki artık topluma uyum sağlayamıyorlar. Devletler de onların uyumunu sağlayacak durumda değil. Kaynaklar yetersiz. Eğitimleriyle ilgilenmek, yerel gelenek ve görenekleri onlara benimsetmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın göç politikalarını da eleştiren Putin, bazı göçmenlerin uzun yıllardır yaşadıkları ülkelerin dilini konuşamadıklarını, Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'ya yönelik politikalarının da bölgeden gelen göçmenlerin tepkilerini etkilediğini ifade etti.

Putin, Rusya'nın da çok uluslu bir ülke olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'daki sorunlarla alay edilmemesi gerektiğini ve ülkesinin ulusal topluluklar arası ilişkiler politikalarına daha fazla önem vereceğini vurguladı.