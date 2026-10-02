Putin: NATO gerilimi tırmandırarak dünyayı uçurumun kenarına itiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya merkezli düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısında genel kurul katılımcılarına hitap ederek uluslararası güvenlik mimarisi, yapay zeka teknolojileri, Avrasya vizyonu ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yaşanan jeopolitik kırılmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu .

Toplantıda yaptığı konuşmada ve ardından gelen soru-cevap oturumunda 1990 yılındaki diplomatik temaslardan güncel askeri çatışmalara kadar pek çok başlığı ele alan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı başkentlerinin tek taraflı hamlelerle İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dengeyi yok ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının ilk bölümünde Sovyetler Birliği'nin son dönemindeki yönetim kadrosunun yaklaşımlarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Son Sovyet yıllarında ülkenin dümeninde yer alan insanların saflığına, basmakalıp düşüncelerine, idealizmine ve muhtemelen dikkatsizliğine dikkat çekmek isterim. Batılı ortaklara körü körüne güvendiler. Muhatabınızın sözüne güvendiğiniz centilmenlik anlaşmalarının yeterli geleceğinden emindiler; bu durum Sovyetler Birliği'ne acımasız bir oyun oynadı" dedi.

Bu yaklaşımın yıkıcı etkilerine işaret eden Rusya Devlet Başkanı, "Geçmişe dönüp bakıldığında bunun Sovyetler Birliği tarihi ve uzun vadeli dünya istikrarı için ne kadar yıkıcı bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Sovyet liderleri Batı'nın kendilerini sevmesini istiyordu, Batılı liderler ise dünyayı kendi zevklerine göre yeniden biçimlendirmeyi ve Sovyet mirasının payını kesmeyi arzuluyordu. Ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi ve işlerin nasıl sonuçlandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılma nedenlerine değinen Putin, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü iç dengesizliklerin bir birleşiminden kaynaklandı, bu konuda dürüst olmalıyız. Ülke yönetiminin ardışık nesilleri tarafından yapılan hatalar, ileri görüşlülükten yoksunluk, pragmatizm yerine dar görüşlü ve hatalı ideolojik kalıplar, profesyonellikten uzak yaklaşımlar ve bariz sorunların küçümsenmesi etkili oldu. Bütün bunlar Sovyetler Birliği'nin iç ve dış konumunu adım adım aşındırdı ve çöküşünü getirdi" değerlendirmesini yaptı.

Dünyayı sarsan çatışmaların kökenine işaret eden Devlet Başkanı Putin, "Sonuç olarak, dünyayı büyük ölçüde içine çeken süregiden çatışmalar ve şoklar, 20. yüzyılın sonundaki hem Batı'daki hem de Doğu'daki siyasetçilerin karşı karşıya kaldıkları anıtsal değişimlere ciddi ve derinlemesine bakma konusundaki isteksizliklerinin veya yetersizliklerinin meyvesidir. Bu suçu başkasına atmak değildir, bu bir gerçektir" dedi.