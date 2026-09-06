Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle Kremlin'de görüştü

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Rusya, ABD ve Çin devlet başkanları arasında üçlü bir zirve düzenlenmesi ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.

Hazırlık sürecine geçilmeden önce gündemin netleşmesi gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Burada temel soru, görüşmenin içeriğinin nasıl formüle edileceği ve sonuçta ne bekleyebileceğimiz noktasına dayanıyor" dedi.

Yuriy Uşakov daha önce yaptığı bir değerlendirmede, kasım ayında Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping arasında üçlü bir görüşme gerçekleşebileceği ihtimalini dile getirmişti.