Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle Kremlin'de görüştü
06.09.2026 12:28
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile Moskova'da görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüştü.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ukrayna krizi ile ikili ilişkilerin ayrıntılı şekilde ele alındığını açıkladı.
Görüşmede Uşakov'un yanı sıra Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de hazır bulundu demeden, heyette yer aldı.
Moskova'daki temaslarını tamamlayan ABD heyetinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçeceği açıklandı.
Temsilcilerin Moskova'ya sekizinci ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkat çeken Uşakov, görüşmenin yapıcı, güvene dayalı ve faydalı geçtiğini belirtti.
Uşakov'a göre Putin, Washington yönetiminin Ukrayna meselesindeki arabuluculuk rolünü takdir etti ve krizin çözümüne yönelik girişimleri dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.
Rus tarafı görüşmede çatışmaların seyrine dair kapsamlı değerlendirmeler aktarırken Rus ordusunun cephede ilerlediğini ve belirlenen hedeflere ulaşacağını savundu.
Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Putin, ABD heyetine siyasi ve diplomatik çözümler için ortak çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu iletti.
ABD'li temsilcilerin ziyarete kapsamlı biçimde hazırlandığını kaydeden Uşakov, Witkoff ile Kushner'ın yalnızca çatışmaların derhal sona erdirilmesi isteğini dile getirmekle kalmayıp çözüm yollarına dair çeşitli öneriler sunduklarını ifade etti.
Uşakov, heyetin Putin'in kalıcı barışçıl çözüme yönelik değerlendirmelerini Kiev'deki temaslarına taşıma taahhüdü verdiğini aktardı.
Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de gündeme geldi.
Uşakov, tarafların Rusya ile ABD arasında uygulanabilecek büyük ölçekli ve karşılıklı fayda sağlayan ortak projeleri ayrıntılı olarak istişare ettiğini duyurdu.
İki ülke liderinin doğrudan temaslarını sürdürmesi ve Witkoff ile Kushner üzerinden yürütülen diplomatik çalışmaların devam etmesi konusunda taraflar mutabık kaldı.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Rusya, ABD ve Çin devlet başkanları arasında üçlü bir zirve düzenlenmesi ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.
Hazırlık sürecine geçilmeden önce gündemin netleşmesi gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Burada temel soru, görüşmenin içeriğinin nasıl formüle edileceği ve sonuçta ne bekleyebileceğimiz noktasına dayanıyor" dedi.
Yuriy Uşakov daha önce yaptığı bir değerlendirmede, kasım ayında Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping arasında üçlü bir görüşme gerçekleşebileceği ihtimalini dile getirmişti.