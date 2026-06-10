Putin'i zorlayan isim: Ukrayna'nın gizemli drone komutanından savaş formülü

Brovdi'nin komuta ettiği birlikler, Rusya'nın petrol ve askeri tesislerine yönelik uzun menzilli drone saldırılarının arkasındaki güç olarak gösteriliyor.

Geçen hafta Saint Petersburg'a düzenlenen saldırı da bu operasyonlardan biri oldu. Daha önce gerçekleştirilen bazı saldırılar ise Rus petrol tesislerinde günler süren yangınlara neden olmuştu.

Rus askeri yorumcular da Brovdi'nin etkisini kabul ediyor. Rus devlet medyasında görev yapan askeri blog yazarı Andrey Medvedev, Brovdi için "tehlikeli, kararlı ve profesyonel bir düşman" ifadelerini kullanmıştı.