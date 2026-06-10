Putin'i zorlayan isim: Ukrayna'nın gizemli drone komutanından savaş formülü
10.06.2026 09:13
Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetlerinin başında bulunan Robert "Madyar" Brovdi, savaşın kaderini değiştiren drone saldırılarının arkasındaki stratejiyi anlattı.
YERALTI KOMUTA MERKEZİNDE GÖREV YAPIYOR
Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetlerinin komutanı Robert "Madyar" Brovdi, Rusya'ya karşı savaşta başarının sırrının matematik ve veri analizi olduğunu söyledi.
Gizli bir yeraltı komuta merkezinde görev yapan Brovdi'nin karargahı, Rus hedeflerine yönelik drone saldırılarının görüntülerini gösteren ekranlarla dolu. Cephe haritaları ve vurulan hedeflerin kayıtları sürekli analiz edilerek yeni operasyonlar planlanıyor.
"Sayılar savaşın temelidir. Her şey oradan başlar." diyen Brovdi, savaş stratejilerini büyük ölçüde veriler üzerine kurduğunu belirtti.
TAHIL TİCARETİNDEN CEPHEYE
50 yaşındaki Brovdi, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden önce herhangi bir askeri geçmişi olmayan başarılı bir tahıl tüccarıydı. Savaşın başlamasının ardından gönüllü olarak orduya katılan Brovdi, kısa sürede "Madyar'ın Kuşları" adlı drone birimini kurdu.
Drone teknolojisinin savaş alanındaki önemini erken fark eden isimlerden biri olan Brovdi, elde ettiği başarıların ardından Haziran 2025'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından insansız sistemler kuvvetlerinin başına getirildi.
Brovdi, iş dünyasında kullandığı yöntemleri savaşa uyarladığını anlatarak, "Muhasebe sistemimi savaşa taşıdım. Tahıl çeşitlerinin yer aldığı tabloların yerine drone ve mühimmat türlerini yazdık." dedi.
RUSYA İÇLERİNE UZANAN SALDIRILAR
Brovdi'nin komuta ettiği birlikler, Rusya'nın petrol ve askeri tesislerine yönelik uzun menzilli drone saldırılarının arkasındaki güç olarak gösteriliyor.
Geçen hafta Saint Petersburg'a düzenlenen saldırı da bu operasyonlardan biri oldu. Daha önce gerçekleştirilen bazı saldırılar ise Rus petrol tesislerinde günler süren yangınlara neden olmuştu.
Rus askeri yorumcular da Brovdi'nin etkisini kabul ediyor. Rus devlet medyasında görev yapan askeri blog yazarı Andrey Medvedev, Brovdi için "tehlikeli, kararlı ve profesyonel bir düşman" ifadelerini kullanmıştı.
ORDUNUN YÜZDE İKİSİ, VURULAN HEDEFLERİN ÜÇTE BİRİ
Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetleri, ordunun yalnızca yüzde 2'sini oluşturmasına rağmen doğrulanmış Rus hedeflerinin yüzde 30 ila 35'inin imha edilmesinden sorumlu olduğunu öne sürüyor.
Brovdi'nin stratejisi ise basit bir hesaplamaya dayanıyor: Rusya'nın cepheye sürebildiğinden daha fazla askeri etkisiz hale getirmek.
Komuta merkezine ulaşan görüntüler sürekli incelenerek saldırıların etkinliği ölçülüyor ve yeni taktikler geliştiriliyor.
SANAT ESERLERİYLE SÜSLÜ SAVAŞ ODASI
Yeraltındaki karargahta savaş görüntülerinin yanında Ukraynalı sanatçılara ait tablolar da bulunuyor. Brovdi, sanatın savaşın yarattığı ağır psikolojik yükten uzaklaşmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Savaş öncesinde Batı Ukrayna'da bir sanat vakfı yöneten Brovdi, güvenlik gerekçeleri nedeniyle evine dönemediğini belirterek eserlerin kendisine memleketini hatırlattığını ifade etti.
Eşi de savaşın başlamasından kısa süre sonra orduya katılan Brovdi, kişisel fedakarlıklarının karşılığını cephede elde edilen başarılarla aldığını söyleyerek, "Uzaktan kumandayı elinize alıp yaptığınız işin sonucunu kendi gözlerinizle görmek bir tür tatmin ve intikam hissi yaratıyor." dedi.