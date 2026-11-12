Raporu 6 ay boyunca kimse fark etmedi. Herkes genç yatırımcıyı konuşuyor

Raporun yayımlandığı gün Jensen Huang, dönemin ABD Başkanı Trump ile başkanlık uçağı Air Force One uçağında Pekin'e resmi bir ziyarete katıldı.

Yatırım çevrelerinin başlangıçta ilgi göstermediği raporun hemen ertesinde Nvidia hisseleri rekor seviyeye ulaştı.

Lamarco, durumu "Bazen insanlar söylediklerinizi önemser, bazen de önemsemez. Sanırım bu vakada altı ay sonra önemsediler" sözleriyle anlattı.

Geçen süreçte söz konusu iddialar, Nvidia CEO'sunun Çin istihbaratına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığı yönündeki gelişmelere dönüştü.

Bu gelişmelerin ardından Culper Research tarafından hazırlanan analiz sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı ve geniş yankı buldu.

Şirketin piyasa değeri rapordan bu yana 1 trilyon dolardan fazla geriledi, hisseleri ise yüzde 20 oranında düştü.

Lamarco, Nvidia pozisyonundan ne kadar kazanç elde ettiğini veya şirketteki pozisyonunu sürdürüp sürdürmediğini açıklamaktan kaçındı.

New York'ta büyüyen ve Pennsylvania'daki Grove City College'da finans eğitimi alan Lamarco, Chicago'daki bir fonda edindiği tecrübenin ardından kendi yatırım firmasını kurdu.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz kuvvetlerini izleyen Culper casusluk şebekesinden esinlenerek firmasına bu adı veren Lamarco, iki analistiyle birlikte araştırmacı bir yöntem benimsedi.

Daha önce düşük piyasa değerli şirketlere odaklanan Culper Research, kimi zaman büyük aktörlerle de karşı karşıya geldi.

Sinaloa uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğu iddiasıyla bir cam üreticisi tarafından dava edilen firma, elektrikli hava taksisi üreticisi Archer Aviation aleyhine de pozisyon aldı.