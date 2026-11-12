Raporu 6 ay boyunca kimse fark etmedi. Herkes genç yatırımcıyı konuşuyor
12.11.2026 09:44
Çip devi Nvidia'nın hisselerinin düşeceği yönünde aylar önce pozisyon alan 31 yaşındaki Christian Lamarco'nun hazırladığı araştırma raporu piyasa gündemine oturdu.
Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'nın tepe yöneticisi Jensen Huang hakkındaki Çin istihbaratı iddiaları piyasaları sarstı.
Şirketin hisselerinin değer kaybedeceği yönünde pozisyon alan 31 yaşındaki fon yöneticisi Christian Lamarco'nun aylar önce yayımladığı araştırma raporu küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekti.
Lamarco'nun kurucusu olduğu Culper Research, altı ay önce Nvidia'nın Çin operasyonlarına odaklanan 40 sayfalık bir dosya yayımladı.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre raporda, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile şirketin Güneydoğu Asya'daki iş ortaklarından birinde yönetici olan Alice Huang arasında "rahatsız edici düzeyde yakın bir ilişki" bulunduğu öne sürüldü.
Araştırma şirketinin hazırladığı raporda, yapılan hamlenin yapay zeka sektörüne karşı bir tutum olmadığı, firmanın doğrudan bir "Çin sorunu" yaşadığı tespiti paylaşıldı.
"ALTI AY SONRA ÖNEMSEDİLER"
Raporun yayımlandığı gün Jensen Huang, dönemin ABD Başkanı Trump ile başkanlık uçağı Air Force One uçağında Pekin'e resmi bir ziyarete katıldı.
Yatırım çevrelerinin başlangıçta ilgi göstermediği raporun hemen ertesinde Nvidia hisseleri rekor seviyeye ulaştı.
Lamarco, durumu "Bazen insanlar söylediklerinizi önemser, bazen de önemsemez. Sanırım bu vakada altı ay sonra önemsediler" sözleriyle anlattı.
Geçen süreçte söz konusu iddialar, Nvidia CEO'sunun Çin istihbaratına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığı yönündeki gelişmelere dönüştü.
Bu gelişmelerin ardından Culper Research tarafından hazırlanan analiz sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı ve geniş yankı buldu.
Şirketin piyasa değeri rapordan bu yana 1 trilyon dolardan fazla geriledi, hisseleri ise yüzde 20 oranında düştü.
Lamarco, Nvidia pozisyonundan ne kadar kazanç elde ettiğini veya şirketteki pozisyonunu sürdürüp sürdürmediğini açıklamaktan kaçındı.
New York'ta büyüyen ve Pennsylvania'daki Grove City College'da finans eğitimi alan Lamarco, Chicago'daki bir fonda edindiği tecrübenin ardından kendi yatırım firmasını kurdu.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz kuvvetlerini izleyen Culper casusluk şebekesinden esinlenerek firmasına bu adı veren Lamarco, iki analistiyle birlikte araştırmacı bir yöntem benimsedi.
Daha önce düşük piyasa değerli şirketlere odaklanan Culper Research, kimi zaman büyük aktörlerle de karşı karşıya geldi.
Sinaloa uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğu iddiasıyla bir cam üreticisi tarafından dava edilen firma, elektrikli hava taksisi üreticisi Archer Aviation aleyhine de pozisyon aldı.
TAYVAN'DAKİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN MALEZYA KAYITLARINA UZANAN TAKİP
Nvidia dosyasını New York Times ve Bloomberg haberleri üzerine başlatan ekip, dünyanın en büyük şirketine dair yeni bir veri bulmanın zor olacağı düşüncesiyle çalışmayı önce askıya aldı.
Mart ayında ABD'li federal savcıların, Nvidia çiplerini ihracat kontrollerini ihlal ederek Çin'e soktukları iddiasıyla Super Micro Computer yetkililerine suçlama yöneltmesi araştırmayı yeniden başlattı.
Lamarco, ücretli uzmanlar aracılığıyla eski Nvidia çalışanlarıyla görüştü, Singapur ve Malezya'daki şirket sicillerini inceledi ve Tayvan'daki bir restorana ait kamera kayıtlarını taradı.
Mayıs ayında raporunu kamuoyuna duyuran Lamarco, "Böylesi büyük bir şirkette ne olabileceğini tahmin edemezsiniz" dedi.
Yatırım firmasının bugünlerde yeni bir hedef üzerinde araştırma yürüttüğünü belirten Lamarco, "Doğası gereği hiçbir şey bunun kadar büyük olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Jensen Huang ile Çin istihbaratına çalıştığı belirtilen Alice Huang arasındaki ilişki ifşa olmuştu.
New York Times gazetesinin ABD istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının bilgi toplamak amacıyla Alice Huang'ı görevlendirmiş olabileceği değerlendirildi.
İkilinin ilk temasının 2023 yılı sonunda Singapur'da gerçekleştiği kaydedildi.
Yapılan incelemelerde, ikilinin son üç yıl boyunca Tayvan, Şanghay ve Silikon Vadisi gibi merkezlerde temas kurduğu saptandı.
Alice Huang'ın yöneticileri arasında yer aldığı Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed, kısa sürede Nvidia'nın bölgedeki en büyük müşterilerinden biri haline geldi.
Şirketin son yıllarda Nvidia'dan 4 milyar doları aşan tutarda çip satın aldığı belirlendi.
ABD yönetimi, söz konusu firmanın gelişmiş yarı iletken ürünleri Amerikan ihracat kısıtlamalarını aşarak Çin'e aktardığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.