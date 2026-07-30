Renault, Fransa'da "dieselgate" skandalı nedeniyle ceza mahkemesinde yargılanacak

Renault yaptığı yazılı açıklamada, "Renault Grubu, ceza mahkemesi huzurunda masumiyetinin yanı sıra 100 bin çalışanının profesyonelliğini ve etik değerlerini savunacaktır" ifadesini kullandı.

Şirket açıklamasında, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin yakın zamanda aldığı ve söz konusu cihazların temiz hava yasalarını ihlal etmek amacıyla tasarlandığı yönündeki suçlamalardan Renault ile birlikte diğer dört otomobil üreticisini büyük ölçüde aklayan kararına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Emisyon kontrol sistemlerinin çalışma sınırları, emisyon azaltımını sürücü güvenliğiyle kesin olarak bağdaştırmaktadır. Renault Grubu herhangi bir kusur işlediğini kesin bir dille reddetmektedir" denildi.

Şirket ayrıca, soruşturmanın arkasında finansal kazanç elde etme beklentisi içindeki yabancı serbest fonların bulunduğunu ileri sürdü.

Skandal nedeniyle bugüne kadar çoğunluğu ABD'de olmak üzere 32 milyar eurodan fazla ceza ödeyen Volkswagen örneğine karşın, Fransa'daki soruşturmayı yürüten savcılık makamı Fransız haber ajansı AFP tarafından incelenen belgelerde farklı bulgulara yer verdi.

Savcılık, Renault'nun 2009 ile 2017 yılları arasında satılan araçlarında emisyon testlerini tespit eden ve yasal eşiklerin karşılanmasını sağlayan, ancak normal sürüş koşullarında daha fazla kirletici salan cihazların bulunduğunu kaydetti.

Belgelerde, bu tür cihazların "insanlarda solunum yolu hastalıklarının gelişmesini tetiklediğinden" şüphelenilen azot oksitlerin atmosferdeki kirliliğini artırdığı belirtildi.

Bir araştırmaya göre, sorunlu dizel araçlar Fransa'da 16 bin ölüme yol açtı.