Renault, Fransa'da "dieselgate" skandalı nedeniyle ceza mahkemesinde yargılanacak
30.07.2026 11:09
Fransız otomobil üreticisi Renault, 'dieselgate' emisyon skandalı kapsamında Fransa'da Volkswagen'in ardından ceza mahkemesine sevk edilen ikinci üretici oldu. Şirket suçlamaları reddederek masumiyetini savunacağını açıklarken, ilk usul duruşmasının Nisan 2027'de yapılması kararlaştırıldı.
Fransız otomobil üreticisi Renault, kamuoyunda "dieselgate" olarak bilinen emisyon skandalı kapsamında Fransa'da Volkswagen'in ardından ceza mahkemesine sevk edilen ikinci üretici oldu.
Skandal, Eylül 2015'te Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, milyonlarca araca motorların resmi testlerde gerçek sürüş koşullarına kıyasla daha az kirletici görünmesini sağlayan bir yazılım yerleştirdiğini kabul etmesiyle patlak verdi.
Küresel otomotiv sektöründe geniş yankı uyandıran süreç; aralarında İngiltere, Fransa, Güney Kore ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede hukuki işlemlere ve diğer önde gelen üreticilerin inceleme altına alınmasına yol açtı.
Renault vakasının mahkemeye sevk edilmesine ilişkin sevk kararı cuma günü imzalandı ve karar taraflara pazartesi günü bildirildi.
Soruşturma hâkimi, savcıların şu anda Stellantis bünyesinde yer alan Peugeot-Citroen ve Fiat Chrysler'in de mahkemeye sevk edilmesi yönündeki benzer talebini incelemeyi sürdürüyor.
Renault davasının ilk usul duruşması Nisan 2027 tarihi için planlandı.
Renault yaptığı yazılı açıklamada, "Renault Grubu, ceza mahkemesi huzurunda masumiyetinin yanı sıra 100 bin çalışanının profesyonelliğini ve etik değerlerini savunacaktır" ifadesini kullandı.
Şirket açıklamasında, Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin yakın zamanda aldığı ve söz konusu cihazların temiz hava yasalarını ihlal etmek amacıyla tasarlandığı yönündeki suçlamalardan Renault ile birlikte diğer dört otomobil üreticisini büyük ölçüde aklayan kararına dikkat çekildi.
Açıklamada, "Emisyon kontrol sistemlerinin çalışma sınırları, emisyon azaltımını sürücü güvenliğiyle kesin olarak bağdaştırmaktadır. Renault Grubu herhangi bir kusur işlediğini kesin bir dille reddetmektedir" denildi.
Şirket ayrıca, soruşturmanın arkasında finansal kazanç elde etme beklentisi içindeki yabancı serbest fonların bulunduğunu ileri sürdü.
Skandal nedeniyle bugüne kadar çoğunluğu ABD'de olmak üzere 32 milyar eurodan fazla ceza ödeyen Volkswagen örneğine karşın, Fransa'daki soruşturmayı yürüten savcılık makamı Fransız haber ajansı AFP tarafından incelenen belgelerde farklı bulgulara yer verdi.
Savcılık, Renault'nun 2009 ile 2017 yılları arasında satılan araçlarında emisyon testlerini tespit eden ve yasal eşiklerin karşılanmasını sağlayan, ancak normal sürüş koşullarında daha fazla kirletici salan cihazların bulunduğunu kaydetti.
Belgelerde, bu tür cihazların "insanlarda solunum yolu hastalıklarının gelişmesini tetiklediğinden" şüphelenilen azot oksitlerin atmosferdeki kirliliğini artırdığı belirtildi.
Bir araştırmaya göre, sorunlu dizel araçlar Fransa'da 16 bin ölüme yol açtı.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI KÂRLILIĞI ARTIRDI
Hukuki süreç devam ederken Renault, dün açıkladığı finansal sonuçlarında ilk yarı gelirlerinin yüzde 9,4 arttığını ve Avrupa genelinde gerek mevcut rakiplerin gerekse pazara yeni giren Çinli üreticilerin araç fiyatları üzerindeki artan baskısına rağmen güçlü elektrikli araç satışları sayesinde yeniden kâra geçtiğini duyurdu.
Renault, tamamen elektrikli otomobil satışlarının yeni Renault 5 modelinin başarısının desteğiyle 2025'in aynı dönemine göre yüzde 47,6 oranında yükseldiğini bildirdi.
Elektrikli araçlar, şirketin sattığı her beş yeni araçtan birini oluşturdu.
Renault CEO'su Francois Provost gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk yarı sonuçlarımız, karmaşık bir ortamda dahi stratejik modelimizin çalıştığını doğrulamaktadır" dedi.
Yıl boyunca Avrupa'daki fiyat baskısının süreceğini öngören Fransız üretici, altı aylık dönem için faaliyet marjını yüzde 5,2 olarak açıkladı.
Bu oran, 2025'in ilk yarısındaki yüzde 6'lık seviyenin altında kalsa da analistlerin yüzde 5'lik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Aralarında BYD ve Chery'nin de bulunduğu Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki rekabeti artırmasına rağmen Renault, 2025'teki yüzde 6,3'e kıyasla 2026 yılı için koyduğu yüzde 5,5'lik faaliyet marjı hedefini teyit etti.
Şirket; simgesel Twingo şehir otomobilinin elektrikli olarak pazara dönüşü gibi yeni modellerle veya yılın ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Sandero'nun ilk hibrit versiyonu gibi yeni güç aktarım sistemleriyle farklılaşmayı hedefliyor.
Geleneksel otomobil üreticilerinin en küçüğü konumundaki Renault, Avrupa'da rekabet edebilmek amacıyla elektrikli araçlara ve yeni yazılımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için marjlarını korumak durumunda olduğunu vurguladı.
Şirket, araç başına değişken maliyetleri yılda yaklaşık 400 euro azaltma hedefiyle uyumlu ilerlediğini kaydetti.
Renault, Latin Amerika veya Güney Kore gibi diğer pazarlarda ise Çinli Geely dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileriyle yaptığı ortaklıklara dayanıyor.
Şirket, Nissan'daki hissesine bağlı 9,3 milyar euroluk tek seferlik kaybın etkisiyle 2025'in ilk yarısında açıkladığı 11,18 milyar euroluk net zarara karşılık, bu yılın aynı döneminde 700 milyon euro (797 milyon dolar) net kâr elde etti.
Ortakları Nissan ve Mitsubishi için fabrikalarında ürettiği araçların ve önceki nesle kıyasla yeni Clio 6'nın daha yüksek satış fiyatının katkısıyla şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 27,64 milyar eurodan yüzde 9,4 artarak 30,25 milyar euroya ulaştı.
Renault tarafından paylaşılan konsensusa göre 21 analist, yılın ilk yarısında ortalama 29,4 milyar euro gelir ve 770 milyon euro grup payı net kârı bekliyordu.
Fransız otomobil üreticisinin yeni araç birim satışları ise büyük ölçüde düşük maliyetli markası Dacia'da yılın başlarında yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle söz konusu dönemde yüzde 0,4 oranında geriledi.