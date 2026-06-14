Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve helikopterlerden kurtulan olmadığını açıkladı.

Bir helikopterde pilot ve dört yolcu, diğer helikopterde ise yalnız bir pilotun bulunduğu bildirildi.