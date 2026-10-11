Riyad'daki havalimanına yeni saldırı. Husiler saldırıları üstlendi, yeni tehditler savurdu
11.10.2026 13:48
Son Güncelleme: 11.10.2026 19:30
Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da saldırını sürdürüyor. Riyad'da Kral Halid Havalimanı bugün bir kez daha hedef alındı.
Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün gerçekleştirdiği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı balistik füze saldırısının ardından bugün bir saldırı daha düzenlendi.
Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı savaşan ve uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, tesisteki 4 numaralı yolcu terminaline bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiği ve yangın çıktığı bildirildi.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.
HUSİLER SALDIRILARI ÜSTLENDİ
Husiler dün gerçekleştirilen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği havalimanı saldırını üstlendi. Husiler ayrıca, Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'deki Damman Havalimanı'nı ve Aramco tesislerini de hedef aldıklarını duyurdu. Riyaz yönetiminden bu saldırılarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
HUSİLER TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Husiler, dün Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırılarının ardından bugün bir kez daha tehditler savurdu.
Husiler yaptıkları açıklamada, havayolu şirketlerine, havalimanı çalışanlarına ve yolculara, Suudi havalimanlarını kullanmamaları yönündeki "uyarılarını" yineledi. Bu "uyarıların" ciddiye alınması gerektiğini öne süren Husiler, "Saldırının engellenememesinin sorumlusu krallıktır" dedi.
MEKKE VE MEDİNE'Yİ SALDIRILARDAN MUAF TUTTULAR
Husilerin sözcüsü Yahya Sari, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "(Suudi Arabistan'ın) Havalimanları ve hava sahası hedefimize açıktır ve güçlerimiz için operasyon sahası teşkil etmektedir" dedi.
Mekke ve Medine'ye yönelik saldırı düzenlenmeyeceği bildirildi.
İKİ YILDIR YEMEN'DE İÇ SAVAŞ VAR
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetlerde kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan bir iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
KUVEYT HAVAYOLLARI UÇUŞLARI DURDURDU
Kuveyt Havayollarıysa Riyad Havalimanı'nın kapalı olduğu gerekçesiyle bölgeye seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Bu arada Yemen'deki İran destekli Husiler de Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesine de 3 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
HAVA SALDIRISINA ABD DE KATILABİLİR
Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bombardıman düzenlediği de gelen bilgiler arasında.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılabileceği sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Husileri vuracak mısınız" sorusu üzerine "olabilir, Bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz." diye konuştu.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN SERT TEPKİ
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Husilerin, Suudi Arabistan'daki Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği ve bugüne kadarki en ölümcül saldırı, tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor." uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten von der Leyen, "İran'ın vekil güçleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, bölgeyi bir şiddet sarmalına sürüklüyor." ifadesini kullandı.
Saldırıların, küresel ulaşım ve enerji açısından kritik öneme sahip merkezleri istikrarsızlaştırdığını ve etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini kaydeden von der Leyen, "Sivilleri hedef alan bu ölümcül saldırılar derhal durdurulmalıdır." mesajını verdi.
“DEHŞET VERİCİ BİR TERÖR EYLEMİDİR”
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise X'teki paylaşımında, "Suudi Arabistan'ın Riyad Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırı, dehşet verici bir terör eylemidir. Sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım gözetmeksizin hedef alan saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yakın temas halinde olduğunu aktaran Kallas, AB dışişleri bakanlarının yarın Lüksemburg'da düzenleyeceği toplantıda bölgede artan gerilimin ele alınacağını ifade etti.
Kallas, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonu ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.