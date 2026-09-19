"Rus istihbaratı beni kullandı" diyen Rita Flores, kabus dolu yılları anlattı
19.09.2026 14:04
Tehdit ve şantajla Rus istihbaratı tarafından 3 yıl ajan olarak kullanıldığını itiraf eden Pussy Riot punk grubunun eski üyesi Rita Flores, ilk röportajında kabus gibi geçen o yılları anlattı.
Geçen ay yaptığı 'ajanlık' itirafıyla gündemi sarsan 29 yaşındaki Rus sanatçı ve aktivist Rita Flores, Rusya’dan kaçtıktan sonra verdiği ilk medya röportajında, kendisini ajanlığa zorlayan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanıldığı üç yılı, İngiliz The Guardian gazetesine anlattı.
"İş birliğini güvence altına almak için önce şantaj ve ölüm tehditleri geldi, ardından her biri bir öncekinden daha karanlık bir dizi görev verildi: Diğer aktivistler hakkında muhbirlik yapmak, protesto yanlısı sanatçılardan kişisel bilgiler toplamak ve nihayetinde bir Kremlin düşmanını kaçırma ve öldürme planına yardımcı olmak."
29 yaşındaki Rus sanatçı, aktivist ve Pussy Riot kolektifinin eski üyesi Rita Flores, FSB görevlilerinin kendisine nasıl yanaştığını ve 3 yıl boyunca onlar tarafından nasıl kullanıldığını bu sözlerle anlattı.
Flores, geçen ay Rusya'dan kaçmayı başardığında FSB'den de kurtulmuş oldu ve onlarla yaptığı zorunlu "iş birliği" de sona erdi.
Flores, Rusya’dan ayrıldıktan sadece birkaç gün sonra, ağustos sonunda avukatı Dmitry Zakhvatov ile gerçekleştirdiği bir video söyleşisinde FSB ile iş birliğinin ayrıntılarını kamuoyuna açıklamıştı.
Benzer durumda olan diğer kişilerin de FSB ile bağlarını koparma konusunda cesaret bulması umuduyla bu bilgileri paylaştığını belirtmişti.
Şimdi ise Rusya’dan ayrıldıktan sonra verdiği ilk röportajında, FSB tarafından nasıl zorla onlar adına çalışmaya başladığına ve nasıl kullanıldığına dair daha fazla ayrıntı sundu.
“Yıllar sonra ilk kez kendimi huzurlu hissediyorum. Tüm bu süre boyunca buradan çıkıp her şeyi anlatabilmenin hayalini kuruyordum,” dedi.
The Guardian, Flores’in anlattıklarını bağımsız olarak teyit edemeyecekleri notunu düşse de son birkaç yıldır FSB’nin muhalif gruplara sızdığına dair çok sayıda vaka biliniyor.
INSTAGRAM PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN TEHDİT
Margarita Konovalova olarak da bilinen Flores, Kremlin yakınındaki bir performansın ardından gözaltına alındığı 2020 yılından bu yana Pussy Riot ile ilişkilendiriliyor. Birkaç kez kısa süreli hapis cezası alan Flores, gözaltılara ve ev aramalarına maruz kaldı. Bu baskılar, Şubat 2022’de Ukrayna’nın işgalini takip eden ülke içi baskı ortamında daha da şiddetlendi.
Flores, Şubat 2023’teki polisin ev aramasından sonra, iki kişinin geride kalıp kendilerini FSB görevlisi olarak tanıtmasıyla "işe alındığını" söyledi. Flores, bu kişilerin, Instagram’da Rusya’nın Ukrayna’daki cinayetlerini eleştiren bir paylaşımı nedeniyle savaş dönemi sansür yasaları kapsamında kendisi hakkında ceza davası açmakla tehdit ettiklerini belirtti.
'İMZALAMAZSAN ANNEN ÖLÜR" İMASI...
Ayrıca, "iş birliği" belgelerini imzalamaması halinde annesinin öldürülmesini sağlayabileceklerini ima ettiklerini aktardı ve “Onlara inandım. Söyledikleri her şeyi yapabileceklerine inandım… Korkum çok büyüktü. Ailem ve kendim için çok endişeleniyordum.” dedi.
İmzayı atmasının karşılığında kendisine tek seferlik 30 bin ila 40 bin ruble (17 bin 500 TL - 23 bin TL) arasında bir nakit ödeme yapıldığını söyledi.
"İYİ POLİS KÖTÜ POLİS" TAKTİĞİ
İlk görevleri, kendisiyle aynı çevrelerde bulunan protesto yanlısı diğer sanatçılar hakkında bilgi toplamak ve bunu FSB’ye raporlamaktı. Kendisini saflarına katan iki FSB görevlisinin düzenli yöneticileri haline geldiğini, sık sık toplantılar düzenlediklerini ve genellikle klasik bir “iyi polis, kötü polis” taktiği izlediklerini ifade etti.
Kıdemli görevliyi yalnızca arada bir gördüğünü, bu kişinin kendisini farklı isimlerle tanıtan ve giymeyi sevdiği parlak siyah takımı nedeniyle zamanla “Jacket” (Ceket) olarak anmaya başladığı kaba bir adam olduğunu söyledi.
İvan adındaki düşük rütbeli görevli ise birincil yöneticisi oldu; Ivan genellikle dostça ve yardımcı görünmeye çalışırken, doğrudan tehditleri “Ceket”e bırakıyordu.
Flores, “İvan ve Ceket ile buluştuğumda İvan sessiz kalıyordu. Ceket ise kaba ve tehditkârdı; kadınlığıma hakaret ediyordu. Şeytanın ta kendisiydi. İvan ile yalnız buluştuğumuzda kendisi nazik ve dost canlısı davranıyordu.” ifadelerini kullandı.
Rus aktivist Flores, “Bana sürekli ‘FSB seni yeniden eğitecek, ben seni yeniden eğiteceğim; güzel ve sakin bir hayatın olacak, Rusya’yı seveceksin, çocukların olacak ve söz dinleyen bir eş olacaksın’ demeyi severdi.” dedi.
"KİMSEYE SÖYLEME" DEDİLER, ANINDA 20 KİŞİYE YETİŞTİRDİ
Rita Flores, FSB tarafından işe alındığını kimseye söylememesi gerektiğini ancak kendisinin “büyük bir dedikoducu” olması nedeniyle bunu hemen “yaklaşık 20 kişiye” anlattığını belirtti.
Flores, haklarında istihbarat toplaması ve "haber uçurması" gereken sanat dünyasından insanlara bu durumu doğrudan söylemek yerine, onlarla araya mesafe koymak ve hassas bilgileri paylaşmalarını engellemek amacıyla, uyduruk gerekçelerle onlarla tartışmalar başlattığını iddia etti.
İki yöneticisinin, tehditlerini yineleyerek üzerindeki psikolojik baskıyı sürdürdüğünü belirten Flores, daha dost canlısı görünen İvan’ın bile zaman zaman kendisine karşı gelmenin ağır sonuçları olacağını net bir şekilde hissettirdiğini öne sürdü.
Flores, The Guardian'a verdiği röportajda, “Benimle dost olmaya çalışıyordu ama o da tehditkâr olabiliyordu. Sakince ‘Anneni öldürürler ve hiçbir şeyi kanıtlayamazsın’ ya da ‘Yurt dışına gitsen bile seni hemen bulur ve öldürürler’ der; sonra da sanki hepsi bir şakaymış gibi kıkırdardı. Ceket ise diğer taraftan hiç şaka yapmazdı. Onun tehditleri daha doğrudandı.” ifadelerini kullandı.
Zamanla, protesto yanlısı sanatçıların çoğu ülkeyi terk ettiği için haklarında bilgi toplanacak kişilerin sayısının azaldığını söyleyen Flores, savaş dönemi Moskova’sındaki yaşamı bir "bilişsel çelişki" olarak tanımladı.
Rita Flores, “Moskova gelişiyor; restoranlar, barlar ve kulüpler açılıyor, çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Ancak olan biteni anlayan insanların gözleri boş bakıyor ve boş sözler söylüyorlar.” diye konuştu.