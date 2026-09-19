"Rus istihbaratı beni kullandı" diyen Rita Flores, kabus dolu yılları anlattı

Geçen ay yaptığı 'ajanlık' itirafıyla gündemi sarsan 29 yaşındaki Rus sanatçı ve aktivist Rita Flores, Rusya’dan kaçtıktan sonra verdiği ilk medya röportajında, kendisini ajanlığa zorlayan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanıldığı üç yılı, İngiliz The Guardian gazetesine anlattı.

"İş birliğini güvence altına almak için önce şantaj ve ölüm tehditleri geldi, ardından her biri bir öncekinden daha karanlık bir dizi görev verildi: Diğer aktivistler hakkında muhbirlik yapmak, protesto yanlısı sanatçılardan kişisel bilgiler toplamak ve nihayetinde bir Kremlin düşmanını kaçırma ve öldürme planına yardımcı olmak."

29 yaşındaki Rus sanatçı, aktivist ve Pussy Riot kolektifinin eski üyesi Rita Flores, FSB görevlilerinin kendisine nasıl yanaştığını ve 3 yıl boyunca onlar tarafından nasıl kullanıldığını bu sözlerle anlattı.

Flores, geçen ay Rusya'dan kaçmayı başardığında FSB'den de kurtulmuş oldu ve onlarla yaptığı zorunlu "iş birliği" de sona erdi.