Rusya ateşkes önerisini reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkesi kabul etmek için gerekçe görmediğini söyledi.

Zaharova, Türkiye'nin denizdeki askeri faaliyetlere moratoryum önerisinin Rus tarafına ulaşıp ulaşmadığı ve Moskova'nın böyle bir seçeneği değerlendirmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.

Zaharova, Rusya'nın sivil gemilere yönelik olarak "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği pervasız terör eylemleriyle" düzenli olarak karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Zaharova şöyle devam etti: "Bununla birlikte durumun iyileşeceğine dair herhangi bir emare görmüyoruz. Dolayısıyla Kiev rejimine yalnızca geçici bir soluklanma sağlayacak yarım tedbirler için de gerekçe görmüyoruz."

Reuters bir gün önce, Ukrayna'nın bir aracı üzerinden Rusya'ya Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını önerdiğini, ancak henüz yanıt alamadığını bildirdi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'de ateşkes sağlayacak bir mekanizma oluşturma çağrısında bulunmuştu.

Ankara ayrıca Rusya ve Ukrayna'ya giden ticari gemiler için iki ayrı güvenli koridor kurulmasını öngören bir plan hazırladı.

Buna göre taraflar, bu güzergahlara saldırı düzenlememeyi taahhüt edebilecek.