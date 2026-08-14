Rusya ateşkes önerisini reddetti
14.08.2026 15:34
Son Güncelleme: 14.08.2026 15:36
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkesi kabul etmek için gerekçe görmediğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkesi kabul etmek için gerekçe görmediğini söyledi.
Zaharova, Türkiye'nin denizdeki askeri faaliyetlere moratoryum önerisinin Rus tarafına ulaşıp ulaşmadığı ve Moskova'nın böyle bir seçeneği değerlendirmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.
Zaharova, Rusya'nın sivil gemilere yönelik olarak "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği pervasız terör eylemleriyle" düzenli olarak karşı karşıya kaldığını öne sürdü.
Zaharova şöyle devam etti: "Bununla birlikte durumun iyileşeceğine dair herhangi bir emare görmüyoruz. Dolayısıyla Kiev rejimine yalnızca geçici bir soluklanma sağlayacak yarım tedbirler için de gerekçe görmüyoruz."
Reuters bir gün önce, Ukrayna'nın bir aracı üzerinden Rusya'ya Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını önerdiğini, ancak henüz yanıt alamadığını bildirdi.
Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'de ateşkes sağlayacak bir mekanizma oluşturma çağrısında bulunmuştu.
Ankara ayrıca Rusya ve Ukrayna'ya giden ticari gemiler için iki ayrı güvenli koridor kurulmasını öngören bir plan hazırladı.
Buna göre taraflar, bu güzergahlara saldırı düzenlememeyi taahhüt edebilecek.
UKRAYNA, RUS GEMİLERİNİ İHA'LARLA HEDEF ALIYOR
Ukrayna son aylarda Azak Denizi ve Karadeniz'deki Rus gemilerini insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladı.
Kiev, ilhak edilen Kırım'a giden ikmal hatlarını kesmeyi ve gölge filo tankerleriyle yapılan petrol ihracatını sekteye uğratmayı amaçladığını açıklamıştı.
Ukrayna ordusu ayrıca Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun terminallerini, Kazakistan petrolü taşıyan gemileri ve Novorossiysk'teki tahıl terminallerini vurdu.
Rusya buna karşılık Odessa bölgesindeki limanları ve bu limanlara giren, aralarında yabancı gemilerin de bulunduğu sivil gemileri vurmaya başladı. Saldırılarda balistik füzeler kullanıldı.
Ukrayna hava savunma sistemi, Patriot önleme füzelerinin yetersizliği nedeniyle bu füzelere karşı koruma sağlayamıyor.
Ukraynalı yetkililerin verilerine göre Rus ordusu haziran ve temmuz aylarında en az 50 yük gemisine saldırdı.
Bu saldırılarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
SALDIRILAR TAHIL İHRACATINI VURDU
Öte yandan Reuters'a konuşan konuya vakıf bir kaynak, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki terminaller üzerinden yaptığı tahıl ihracatının temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 1,8 milyon tona gerilediğini söyledi.
Reuters'ın verilerine göre Ukrayna'nın tahıl ihracatı ise ağustosun henüz tamamlanmamış ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 düştü.
Ekonomistlerin tahminine göre Karadeniz limanlarının tamamen faaliyet dışı kalması Ukrayna'ya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1 ila 1,5'i kadar bir maliyet getirebilir.