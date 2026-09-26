Rusya ölü prensleri cepheye gönderiyor: “600 yıllık kemikler savaşacak”

Kutsal emanetlerin askerlere götürülmesi Ortodoks Hristiyanlık tarihinde yeni bir uygulama değil. Ancak uzmanlar, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından dini sembollerin savaş anlatısındaki rolünün belirgin biçimde arttığına dikkat çekiyor.

Fordham Üniversitesi Ortodoks Hristiyan Çalışmaları Merkezi'nden din araştırmacısı Sergei Chapnin'e göre Kremlin, bu semboller aracılığıyla Rusya'yı saldırgan değil, kendi topraklarını savunan taraf olarak göstermeye çalışıyor.

Donskoy'un tarihsel olarak “vatanını savunan” bir figür olarak sunulmasının da bu anlatıya hizmet ettiğini belirten Chapnin, bunu “harekete geçirici bir mit” olarak tanımlıyor.