Rusya ölü prensleri cepheye gönderiyor: “600 yıllık kemikler savaşacak”
26.09.2026 09:29
Rusya, Ukrayna'daki askerlerine manevi destek amacıyla 600 yılı aşkın süre önce yaşamış savaşçı prens Dmitri Donskoy'un kemiklerinden bir parçayı cepheye gönderdi.
"KILIÇ TUTTUĞU EL" ÜSLERDE DOLAŞTIRILIYOR
Rusya'nın doğu Ukrayna'daki askerleri bir kışa daha hazırlanırken cepheye sıra dışı bir “destek” gönderildi: 14. yüzyılda yaşamış savaşçı prens Dmitri Donskoy'un kemikleri.
1380'deki Kulikovo Muharebesi'nde kazandığı zafer nedeniyle Rusya'da önemli bir tarihi figür olarak kabul edilen Donskoy'un kalıntıları, eylül ayı başında cepheye götürüldü. Kutsal emanet, Rus işgali altındaki Ukrayna'daki askeri üslerde dolaştırılıyor.
Rus Ortodoks Kilisesi'nin askeri birimi, “aziz komutanın” Rus askerleriyle görünmez biçimde “omuz omuza” duracağını açıkladı.
Cepheye gönderilen kemiğin Donskoy'un sağ eline ait olduğu ve prensin 1380'deki savaşta kılıcını aynı eliyle kullandığı belirtildi.
SAVAŞTA DİNİ SEMBOLLER
Kutsal emanetlerin askerlere götürülmesi Ortodoks Hristiyanlık tarihinde yeni bir uygulama değil. Ancak uzmanlar, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından dini sembollerin savaş anlatısındaki rolünün belirgin biçimde arttığına dikkat çekiyor.
Fordham Üniversitesi Ortodoks Hristiyan Çalışmaları Merkezi'nden din araştırmacısı Sergei Chapnin'e göre Kremlin, bu semboller aracılığıyla Rusya'yı saldırgan değil, kendi topraklarını savunan taraf olarak göstermeye çalışıyor.
Donskoy'un tarihsel olarak “vatanını savunan” bir figür olarak sunulmasının da bu anlatıya hizmet ettiğini belirten Chapnin, bunu “harekete geçirici bir mit” olarak tanımlıyor.
İLK KEZ YAPILMIYOR
Donskoy, Ukrayna savaşında sembol olarak kullanılan ilk tarihi savaşçı da değil.
Rus askeri tarihinin önemli figürlerinden ve Ortodoks Kilisesi'nin azizlerinden Prens Aleksandr Nevski'nin kutsal emanetleri de bu yılın başlarında askerlere götürüldü.
Donskoy'un kalıntıları ise ağustos ayında Kremlin'deki Başmelek Katedrali'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mezarının yeri zaten bilinen Donskoy'un kalıntılarının ortaya çıkarılmasını “kesinlikle eşsiz ve muhteşem bir keşif” olarak nitelendirdi.
“TANRI BİZİMLE”
Cephede ise dine yönelişin yalnızca siyasi söylemden ibaret olmadığı belirtiliyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan Rus askerleri, cephede eldeki malzemelerle geçici kiliseler kurulduğunu, birliklerin operasyonlardan önce dua ettiğini ve rahiplerin askeri birlikler ile hastaneleri düzenli olarak ziyaret ettiğini anlattı.
KİLİSE VE SAVAŞ TARTIŞMASI
Rus Ortodoks Kilisesi'nin savaşa verdiği destek, 2022'den bu yana tartışmaların odağında.
Putin'in Eylül 2022'de kısmi seferberlik ilan etmesinden günler sonra Patrik Kirill, askeri görevini yerine getirirken hayatını kaybeden bir askerin yaptığı fedakarlığın “bütün günahlarını temizlediğini” söylemişti.