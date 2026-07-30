Rusya Ukrayna'yı balistik füzelerle vurdu. Sekiz ölü, Polonya alarmda
30.07.2026 11:50
Rusya'nın Ukrayna genelinde balistik füzelerle düzenlediği son saldırılarda, başkent Kiev'de bir ve Kryvyi Rih'te altı kişi dahil olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Lviv kentine kadar ulaşırken, komşu Polonya hava sahasını korumak için savaş uçaklarını havalandırdı ve savunma sistemlerini hazır duruma getirdi.
Rusya'nın Ukrayna genelinde füze ve hava araçlarıyla düzenlediği son saldırılarda, balistik füzelerin ülkenin en batısındaki Lviv kentine kadar ulaşması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Saldırıların komşu ülkelere yaklaşması üzerine Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya, hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı ve hava sahasını kısa süreliğine ihlal eden kimliği belirsiz bir cisim tespit etti.
Saldırılar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li senatörlerle bir araya geldiği ABD ziyaretinin dönüş sürecinde gerçekleşti.
ABD'li senatör Lindsay Graham'in anma töreni kapsamında yapılan temasların ardından Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzeleri için lisans vermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.
Ukrayna'nın genelinde hava saldırısı alarmları çalarken, başkent Kiev'de acil durum hizmetleri bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konut niteliği taşımayan birkaç binada yangın çıktığını kaydetti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin memleketi olan Kryvyi Rih kentinde ise Rus füze saldırısı yüksek can kaybına yol açtı.
Kentte, 5 ve 12 yaşlarında iki kız çocuğu da dahil olmak üzere altı kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı.
Kryvyi Rih Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul, yıkımın Rusya'ya ait bir Iskander-M balistik füzesinin doğrudan isabet etmesi sonucu yaşandığını açıkladı.
Gece saatleri için Telegram paylaşımında "Karanlık bir gece" ifadesini kullanan Vilkul, Rusya'nın Voronezh bölgesinden fırlatılan füzenin kalabalık bir ailenin yaşadığı evi vurduğunu aktardı.
Vilkul, arama-kurtarma ve acil durum ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü, enkaz altından çıkarılacaklarla birlikte ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
Ukrayna yetkilileri, Polonya sınırına yakın konumdaki Lviv kentinde iki apartman binasına Rus füzelerinin isabet ettiğini belirtti.
Binalardaki yıkımda 15 kişi yaralanırken, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ukrayna yetkililerinin gün içinde aktardığı son verilere göre, ülke genelindeki Rus hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı en az 13'e ulaştı.
POLONYA HAVA SAHASINDA HAREKETLİLİK
Ukrayna topraklarındaki yoğun bombardıman üzerine Polonya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Rus uzun menzilli havacılık unsurlarının yüksek aktivite göstermesi gerekçesiyle F-16 savaş uçakları ile bir erken ihbar uçağını havalandırdı.
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından X platformundan yapılan açıklamada, "Savaş uçakları ve bir erken ihbar uçağı faaliyetlerine başladı; karadan hava savunma sistemleri ve radar keşif sistemleri de hazır duruma geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
Polonya ordu yetkilileri, Perşembe günü yaptıkları ek bilgilendirmede, operasyon sırasında Polonya hava sahasına kısa süreliğine giren ve ardından radardan kaybolan kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiğini bildirdi.
Askeri bir helikopterin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, söz konusu cismin Polonya'nın doğusundaki Lublin bölgesinde yer alan Tarnawa-Kolonia köyü yakınlarında düştüğünden şüphelenilen alan belirlendi.
RUSYA: YÜK GEMİLERİ VE ASKERİ TESİSLER VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna genelinde başkent Kiev'den Lviv ve Dnipropetrovsk'a kadar uzanan hatta yer alan ve askeri tesis olarak tanımladığı noktaların hedef alındığını savundu.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, Karadeniz kıyısındaki Odessa kenti yakınlarında bulunan üç kuru yük kargo gemisinin vurulduğu iddia edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hedef alınan bu gemilerin silah ve askeri teçhizat taşıdığını ileri sürdü.