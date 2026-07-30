Rusya Ukrayna'yı balistik füzelerle vurdu. Sekiz ölü, Polonya alarmda

Ukrayna topraklarındaki yoğun bombardıman üzerine Polonya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Rus uzun menzilli havacılık unsurlarının yüksek aktivite göstermesi gerekçesiyle F-16 savaş uçakları ile bir erken ihbar uçağını havalandırdı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından X platformundan yapılan açıklamada, "Savaş uçakları ve bir erken ihbar uçağı faaliyetlerine başladı; karadan hava savunma sistemleri ve radar keşif sistemleri de hazır duruma geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Polonya ordu yetkilileri, Perşembe günü yaptıkları ek bilgilendirmede, operasyon sırasında Polonya hava sahasına kısa süreliğine giren ve ardından radardan kaybolan kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiğini bildirdi.

Askeri bir helikopterin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, söz konusu cismin Polonya'nın doğusundaki Lublin bölgesinde yer alan Tarnawa-Kolonia köyü yakınlarında düştüğünden şüphelenilen alan belirlendi.