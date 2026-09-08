Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilk köprü siyasi bağları güçlendiriyor
08.09.2026 11:29
Kuzey Kore, Rusya ile arasında kurulan ilk karayolu köprüsünü daha sıkı ilişkilerin bir işareti olarak değerlendirdi.
Devlet medyasının Salı günü bildirdiğine göre Kuzey Kore, Rusya ile olan dar sınırındaki ilk karayolu köprüsünü, Pyongyang'ın güçlü komşuları Moskova ve Pekin'den elde ettiği avantajlar doğrultusunda, bağların sıkılaşmasının somut bir işareti olarak nitelendirdi.
Uzmanlar, Tumen Nehri üzerinden Rusya'ya uzanan köprü ve yapım aşamasındaki Çin köprüsünün, Batı yaptırımlarına maruz kalan Pyongyang'a uzun zamandır aradığı ekonomik ve stratejik seçenekleri sunan bir dönüşümün parçası olduğunu bildirdi.
Kyungnam Üniversitesi'nden Profesör Lim Eul-chul, Kuzey Kore'nin aynı anda Rusya ve Çin ile bağlantısını sağlayan iki önemli kara yolunu güvence altına alacağını, böylece iki ülke arasındaki rekabeti teşvik edeceğini ve kazanımlarını en üst düzeye çıkaracağını açıkladı.
Köprülerin aynı zamanda Kuzey Kore'nin müzakere edebilmek için Washington'dan yaptırımların kaldırılmasını veya nükleer silahsızlanma konusunda tavizler verilmesini istemesine gerek olmadığına dair Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olabileceğini de belirtti.
Rusya, köprünün komşu ülkeler arasındaki mevcut demiryolu ve hava bağlantılarına ek olarak, günlük 300 araca kadar kapasiteyle yük taşımacılığındaki artan büyümeyi karşılayacak şekilde tasarlandığını bildirdi.
Ukraynalı insan hakları grubu Truth Hounds ise daha önce yeni köprünün Kuzey Kore birliklerinin, inşaat tugaylarının ve askeri yetkililerinin Rusya'ya geçişi için doğrudan bir arter haline gelebileceği, Rus teknolojisi ve kaynaklarının ise ters yönde akabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
ASKERİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR
Yeni köprünün açılışını simgeleyen Pazartesi günkü tören, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısını başlatmasından bu yana Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri ve ekonomik bağlarını büyük ölçüde güçlendirdiği bir döneme denk geldi.
Kuzey Kore, 2024 yılında Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik bir saldırısını önlemek için Rusya'ya binlerce asker gönderirken, Kiev de Moskova'yı düzenli bombardımanlarında Kuzey Kore füzeleri kullanmakla suçladı.
Güney Kore Merkez Bankası Temmuz ayında, Kuzey Kore ekonomisinin 2025 yılında üçüncü yıl üst üste yüzde üçten fazla büyüyeceğini tahmin etmiş ve bunun başlıca itici gücü olarak Rusya ile ekonomik iş birliğinin genişlemesini göstermişti.
Bankanın yetkilisi, Kuzey Kore'nin gayri safi milli gelirinin, Rusya'ya asker konuşlandırmasıyla bağlantılı olarak döviz gelirlerindeki keskin artıştan da destek aldığını söyledi.
KÖPRÜ PROJESİNİN ARDINDAKİ SİYASİ MESAJ
Kuzey Koreli yetkili Pak Thae Song, resmi KCNA haber ajansına verdiği demeçte, "Köprünün tamamlanması, genel ikili işbirliğine yeni bir dinamik ivme kazandıran önemli bir olaydır." dedi.
İki ülke, yolcu trenlerinin düzenli olarak kullandığı Çin-Kore Dostluk Köprüsü ile zaten birbirine bağlı, ancak bu köprünün kapasitesi sınırlı.
Uzun bir aradan sonra köprü kısmen yeniden açıldı ve yılın başlarında Çin ile günlük yolcu treni seferleri yeniden başladı, ancak bir zamanlar yurtdışından gelen ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan Çin vatandaşlarına turizm vizesi verilmesine henüz yeniden başlanmadı.
Kuzey Kore uzun zamandır yabancı ziyaretçiler üzerinde sıkı kontrol uyguluyor ve altı yıl önce pandeminin başlangıcında sınırlarını fiilen kapatmıştı. Uzmanlar, Çin-Kore Dostluk Köprüsü'ne alternatif olacak ve nihayetinde onun yerini alacak olan Yeni Yalu Nehri Köprüsü'nün bu yıl tamamlanmasını bekliyor.
Lim, köprünün tamamlanmasının "Kuzey Kore-Çin-Rusya kıtasal üçgen bloğunun" oluşumunu gösteren siyasi ve jeopolitik bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.