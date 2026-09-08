Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilk köprü siyasi bağları güçlendiriyor

Devlet medyasının Salı günü bildirdiğine göre Kuzey Kore , Rusya ile olan dar sınırındaki ilk karayolu köprüsünü, Pyongyang'ın güçlü komşuları Moskova ve Pekin'den elde ettiği avantajlar doğrultusunda, bağların sıkılaşmasının somut bir işareti olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, Tumen Nehri üzerinden Rusya'ya uzanan köprü ve yapım aşamasındaki Çin köprüsünün, Batı yaptırımlarına maruz kalan Pyongyang'a uzun zamandır aradığı ekonomik ve stratejik seçenekleri sunan bir dönüşümün parçası olduğunu bildirdi.

Kyungnam Üniversitesi'nden Profesör Lim Eul-chul, Kuzey Kore'nin aynı anda Rusya ve Çin ile bağlantısını sağlayan iki önemli kara yolunu güvence altına alacağını, böylece iki ülke arasındaki rekabeti teşvik edeceğini ve kazanımlarını en üst düzeye çıkaracağını açıkladı.

Köprülerin aynı zamanda Kuzey Kore'nin müzakere edebilmek için Washington'dan yaptırımların kaldırılmasını veya nükleer silahsızlanma konusunda tavizler verilmesini istemesine gerek olmadığına dair Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olabileceğini de belirtti.

Rusya, köprünün komşu ülkeler arasındaki mevcut demiryolu ve hava bağlantılarına ek olarak, günlük 300 araca kadar kapasiteyle yük taşımacılığındaki artan büyümeyi karşılayacak şekilde tasarlandığını bildirdi.

Ukraynalı insan hakları grubu Truth Hounds ise daha önce yeni köprünün Kuzey Kore birliklerinin, inşaat tugaylarının ve askeri yetkililerinin Rusya'ya geçişi için doğrudan bir arter haline gelebileceği, Rus teknolojisi ve kaynaklarının ise ters yönde akabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.