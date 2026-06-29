Rusya'da akaryakıt krizi: Halk elektrikli araçlara yöneliyor

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketleri, yedek parça eksikliği ve bakım gereksinimleri nedeniyle filolarındaki uçakların yaklaşık yüzde 20'sini seferlerden çekti.

Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya'daki toplam yolcu trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını sağlayan 11 hava yolu şirketinin elindeki 673 uçağın 130'u atıl durumda bekliyor.

Uzmanlar yaz aylarında planlı bakım nedeniyle yüzde 10'a kadar olan uçağın yerde kalmasını normal bir seviye olarak değerlendiriyor.

Büyük şirketler arasında uçakların yarısına sahip olan Aeroflot grubu hesaba katılmadığında, sekiz taşıyıcının filosunun neredeyse üçte biri, yani 322 uçağın 93'ü uçmuyor.

En önemli duraksama, filosunun üçte birini yerde tutan en büyük özel hava yolu şirketi S7'de yaşanıyor. Şirketin elindeki toplam 104 uçağın 32 adet A320neo ve bir adet Embraer modeli, motor sorunları nedeniyle uçuş yapamıyor.

Ural Airlines 51 uçağının 10'unu sefere çıkarmıyor; bunlar arasında sekiz adet A321neo modelinin tamamı ile sırasıyla ocak ve nisan aylarından bu yana yerde olan birer adet A320 ve A321 mevcut.

Utair filosundaki 59 uçaktan dokuzu park halinde dururken, bunların yedisi 2023 ile 2025 yılları arasında hizmetten çıkarıldı; yerde bekleyenler arasında üç uzun menzilli Boeing 767'nin tamamı yer alıyor.

Nordwind hava yollarının bu yaz 27 uçağından 12'si uçmuyor, bu sayıya beş uzun menzilli A330'dan üçü ve dört uzun menzilli Boeing 777'den üçü dahil.

Red Wings elindeki 26 uçağın beşini atıl duruma ayırdı, bunlar arasında üç Boeing 777'nin ikisi var. Sahip olduğu 20 SSJ 100 uçağından ikisi aylardır uçmazken, üçüncüsü 18 Haziran'da motor arızası nedeniyle uçuşlardan menedildi. Smartavia her iki A320neo ve Boeing 737 dahil olmak üzere 13 uçağından üçünün uçuşlarını durdurdu.

Uçaklarında ciddi motor sorunları tespit edilen en büyük charter taşıyıcısı Azur Air'de, Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) denetiminin ardından 23 uçaktan yalnızca 6'sının uçuşuna izin verildi; filonun yüzde 74'ü yerde duruyor.

Geçen hafta havacılık yakıtı konusunda kritik bir durum olduğunu bildiren Azimuth, 19 SSJ 100 uçağının 4'ünü park halinde tutuyor. Şirket, tüm uçaklarını bakım programlarını dikkate alarak işlettiklerini duyurdu.

Toplam 349 uçağı bulunan Aeroflot grubunda ise 37 uçak uçmuyor. Bu sayının büyük bir kısmı, 136 uçağından 30'u atıl durumda olan Rossiya hava yollarına ait. Rossiya, sekiz uzun menzilli iki katlı Boeing 747'den ikisini, 10 Boeing 777'den dördünü ve 78 Superjet'in 61'ini uçuşta tutuyor.

İki SSJ 100 motor arızası nedeniyle 24 Haziran'da seferlerden çekildi; diğer uçaklar ise 2022-2025 dönemi boyunca park haline alındı.

Aeroflot'un kendi filosundaki 171 uçağın sadece yedisi uçmuyor, bunlar arasında altı Airbus 320neo'nun üçü, 12 A330'un biri, yedi A350'nin biri ve iki Boeing 777 mevcut.

Kommersant'ın görüşlerine başvurduğu uzmanlar, en büyük hava yolu şirketleri tarafından işletilmeyen üçte birlik uçağın, beşinci yılına giren yaptırımlar altındaki bir sektör için "kötü bir gösterge olmadığını" kaydetti.

Ancak uzmanlar uçakların eskimesi ve özellikle SSJ 100 modelinde kaynakların daralması nedeniyle uçak filosundaki erimenin 2027'den itibaren daha da ağırlaşmasını bekliyor.