Rusya'da akaryakıt krizi tekrar başladı. İstasyonlar karne sistemine geçti

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Karelya Cumhuriyeti'nin Başkanı Artur Parfençikov, dün yaptığı açıklamada otoyol üzerindeki istasyonlarda akaryakıt satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Alınan kararla birlikte araç sahiplerinin tek seferde en fazla 30 litre benzin ve 50 litre motorin almasına izin veriliyor.

Yetkililer bidon veya ek depolarla akaryakıt satışını ise tamamen askıya aldı.

Kararın gerekçelerini Telegram hesabı üzerinden değerlendiren Parfençikov, kısıtlamaların günlük hayatı ve taşımacılık sektörünü zorlayacağını bildiklerini belirtti.

Parfençikov, açıklamasında, "Bu kısıtlamaların hem cumhuriyet sakinlerine hem de işleri lojistiğe bağlı işletmecilerimize rahatsızlık verebileceğinin farkındayım. Mevcut şartlar altında bu tedbirlerin alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Karelya lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an temel önceliğimiz panik kaynaklı alımların önüne geçmek, yakıtın dengeli dağıtılmasını sağlamak ve aksaklıkları engellemek için tüm benzinliklerin istikrarlı çalışmasını temin etmektir."

Parfençikov, geçici olarak nitelendirdiği kısıtlamaların Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft kontrolündeki istasyonlarda uygulandığını ve tedarik akışının hızla normale dönmesi için çalıştıklarını kaydetti.