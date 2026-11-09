Rusya'da akaryakıt krizi tekrar başladı. İstasyonlar karne sistemine geçti
09.11.2026 15:24
Ukrayna'nın son iki haftada sekiz petrol rafinerisine düzenlediği saldırıların ardından Rusya'nın en az altı bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yeniden baş gösterdi.
Ukrayna ordusunun Rus petrol rafinerilerini hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırması, Rusya'nın en az altı bölgesinde akaryakıt tedarik krizini yeniden gündeme getirdi.
Son iki haftada en az sekiz büyük petrol işleme tesisinin vurulması, sürücülerin benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturma endişesini artırdı.
Yetkililer ve Rus basını, ülkenin farklı coğrafyalarındaki akaryakıt istasyonlarında karne uygulamasına ve satış kotalarına geçildiğini duyurdu.
Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev ile Moskova arasında tek taraflı olarak ilan ettiği enerji ateşkesinin sonuçsuz kaldığı 30 Ekim tarihinden itibaren Rus rafinerilerine yönelik operasyonlarını belirgin biçimde artırdı.
Saldırıların son dalgasında, Rusya'nın kuzeybatısındaki Kirişi kasabasında bulunan ve ülkenin ikinci en büyük petrol işleme tesisi niteliğini taşıyan rafineri gece saatlerinde vuruldu.
Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, bugün yaptığı açıklamada Kirişi'deki rafinerinin hedef alındığını doğruladı.
Düzenlenen hava harekatları Rusya'nın benzin ve motorin üretim kapasitesini doğrudan aşındırıyor.
Üretim düşüşü bir yandan iç piyasadaki akaryakıt arzına ilişkin endişeleri tırmandırırken, diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Rus dizelinin dünya piyasalarına ve ABD'ye ihracına yönelik olası uzlaşmayı zora sokuyor.
YERELDE BENZİN VE MOTORİN SATIŞINA SIKI KOTA
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Karelya Cumhuriyeti'nin Başkanı Artur Parfençikov, dün yaptığı açıklamada otoyol üzerindeki istasyonlarda akaryakıt satışına kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Alınan kararla birlikte araç sahiplerinin tek seferde en fazla 30 litre benzin ve 50 litre motorin almasına izin veriliyor.
Yetkililer bidon veya ek depolarla akaryakıt satışını ise tamamen askıya aldı.
Kararın gerekçelerini Telegram hesabı üzerinden değerlendiren Parfençikov, kısıtlamaların günlük hayatı ve taşımacılık sektörünü zorlayacağını bildiklerini belirtti.
Parfençikov, açıklamasında, "Bu kısıtlamaların hem cumhuriyet sakinlerine hem de işleri lojistiğe bağlı işletmecilerimize rahatsızlık verebileceğinin farkındayım. Mevcut şartlar altında bu tedbirlerin alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.
Karelya lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an temel önceliğimiz panik kaynaklı alımların önüne geçmek, yakıtın dengeli dağıtılmasını sağlamak ve aksaklıkları engellemek için tüm benzinliklerin istikrarlı çalışmasını temin etmektir."
Parfençikov, geçici olarak nitelendirdiği kısıtlamaların Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft kontrolündeki istasyonlarda uygulandığını ve tedarik akışının hızla normale dönmesi için çalıştıklarını kaydetti.
SİBİRYA VE UZAK DOĞU'DA DA KARNE UYGULAMASINA GEÇİLDİ
Akaryakıt tedarikinde yaşanan darboğaz yalnızca batı bölgeleriyle sınırlı kalmayıp ülkenin doğu kesimlerine ve Sibirya'ya da uzandı.
Doğu Sibirya'da bulunan Buryatya Cumhuriyeti makamları, başkent Ulan-Ude'deki Rosneft istasyonlarında da aynı satış kotalarının yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Buryatya'ya komşu olan Zabaykalskiy bölgesinde de benzer sınırlamaların uygulanmaya başladığı bildirildi.
Karelya, Buryatya ve Zabaykalskiy'in yanı sıra Nijniy Novgorod, Arhangelsk, Penza ve Krasnoyarsk bölgelerinde de akaryakıt satışına yönelik kısıtlamaların devreye sokulduğu aktarıldı.
Rusya, benzer yakıt tedariki sorunlarını geride kalan yaz aylarında da geniş bir coğrafyada tecrübe etmişti.
Yaz mevsimindeki yoğun sezonluk talep artışı ile Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla rafinerilere düzenlediği saldırıların eşzamanlı gerçekleşmesi kriz yaratmıştı.
Yaşanan yakıt kıtlığı üzerine yetkililer ilk olarak benzin ihracatına yeniden kısıtlama getirmek zorunda kalmıştı.
Rusya hükümeti ardından temmuz ayında motorin ürünlerinin yurtdışına satışına da sınırlama koymuştu.