Rusya'da ayı saldırılarına soruşturma. Sayıları 300 bini aştı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk'ta son bir ay içinde ayı saldırıları sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti.

Savcılık, ayı nüfusunu kontrol altına almakta yetersiz kaldıkları gerekçesiyle yerel yetkililer hakkında görevi ihmal soruşturması açtı.

Rusya Soruşturma Komitesinin nüfus yoğunluğu düşük Krasnoyarsk ve Hakasya bölgelerinden sorumlu birimi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada yerel idarecileri hedef aldı.

Açıklamada, yetkililerin çok sayıda uyarıya rağmen "yırtıcı hayvan popülasyonunu düzenleyecek ya da bu hayvanların insanların yaşadığı alanlara girmesini engelleyecek adımları atmadığı" kaydedildi.

Bölgedeki ölümcül saldırılar bu ayın başında başladı.

AFP ajansının aktardığı ve aynı zamanda yerel basına da yansıyan haberlere göre, Podtyosovo kasabası yakınlarındaki ormanlık alanda parçalanmış halde iki emeklinin cesedi tespit edildi.

Bu olaydan kısa süre sonra, 6 Eylül'de ormanda yürüyen 40 yaşındaki bir fabrika işçisi yaşamını yitirdi.