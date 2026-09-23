Rusya'da ayı saldırılarına soruşturma. Sayıları 300 bini aştı
23.09.2026 16:43
Rusya'nın Sibirya bölgesinde son bir ayda altı kişinin ayı saldırılarında yaşamını yitirmesi üzerine yetkililer hakkında ihmal soruşturması açıldı.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk'ta son bir ay içinde ayı saldırıları sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti.
Savcılık, ayı nüfusunu kontrol altına almakta yetersiz kaldıkları gerekçesiyle yerel yetkililer hakkında görevi ihmal soruşturması açtı.
Rusya Soruşturma Komitesinin nüfus yoğunluğu düşük Krasnoyarsk ve Hakasya bölgelerinden sorumlu birimi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada yerel idarecileri hedef aldı.
Açıklamada, yetkililerin çok sayıda uyarıya rağmen "yırtıcı hayvan popülasyonunu düzenleyecek ya da bu hayvanların insanların yaşadığı alanlara girmesini engelleyecek adımları atmadığı" kaydedildi.
Bölgedeki ölümcül saldırılar bu ayın başında başladı.
AFP ajansının aktardığı ve aynı zamanda yerel basına da yansıyan haberlere göre, Podtyosovo kasabası yakınlarındaki ormanlık alanda parçalanmış halde iki emeklinin cesedi tespit edildi.
Bu olaydan kısa süre sonra, 6 Eylül'de ormanda yürüyen 40 yaşındaki bir fabrika işçisi yaşamını yitirdi.
Müfettişlerin aktardığı verilere göre, takip eden haftalarda üç kişi daha ayı saldırılarında hayatını kaybetti.
Son can kaybı ise çarşamba günü erken saatlerde yaşandı; ormanda iş makinelerini koruyan 39 yaşındaki bir orman işçisi uğradığı saldırıda öldü.
Krasnoyarsk'a komşu Hakasya bölgesinin başkan yardımcısı Dmitriy Buçenik, yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Abaza orman kasabasının "her yönden" ayılarla çevrildiğini duyurdu.
Gelişmeleri değerlendiren Buçenik, "Abaza'da endişe verici bir gece yaşandı. Tayga kasabası fiilen ayılar tarafından kuşatılmış halde" dedi.
Buçenik, ayrıca hayvanların bir kısmının bölgeden uzaklaştırıldığını, biri devasa boyutlarda olmak üzere üç ayının ise öldürüldüğünü açıkladı.
Doğrulanmamış sosyal medya görüntülerinde bir ayının kasabanın yanındaki nehirde yüzdüğü, bir diğer videoda ise üç ayıdan oluşan grubun araçların hemen önünden yola atladığı görülüyor.
Rusya Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, ülkedeki boz ayı nüfusunun 1990 yılından bu yana iki kattan fazla artış göstererek yaklaşık 130 binden 2026 yılı itibarıyla neredeyse 308 bine ulaştığına işaret ediyor.
Bakanlık, Rusya genelindeki ayı saldırılarının yılda 20 ila 30 vaka civarında sabit kaldığını savunurken yerel medya ve yetkililer artan sayılar sebebiyle endişelerini dile getiriyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise insanlarla karşılaşan ayıların büyük çoğunluğunun kaçtığını bildiriyor.