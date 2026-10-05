Rusya'da "veba" iddiası paniğe yol açtı. 1 ölü, 200 kişi gözetim altında

ABD, RUSYA'DAKİ İDDİALARI TAKİBE ALDI

Öte yandan ABD yönetiminin, Rusya'daki "veba salgını şüphesini ve karantina sürecini" takip ettiği bildirildi.

Axios sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki "veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini" takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Axios'un haberinde, Beyaz Saray sözcüsünün ilgili soruları Dışişleri Bakanlığına yönlendirdiği ancak Bakanlıktan konuya ilişkin sorulara henüz yanıt alınamadığı kaydedildi.