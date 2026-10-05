Rusya'da "veba" iddiası paniğe yol açtı. 1 ölü, 200 kişi gözetim altında
05.10.2026 11:33
Rusya'da veba araştırma merkezinde çalışan bir kadının ölümü, 5 hastanenin bir anda kapatılması ve yaklaşık 200 kişinin gözetim altına alınması "veba salgını" iddialarını gündeme getirdi.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde veba araştırma enstitüsünde çalışan bir kadın laborantın ölümü; laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Olası salgın nedeniyle 5 hastanenin kapatıldığı belirtiliyor.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemler uygulandı.
RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE BU VAKA, "NEDENİ BELİRLENEMEYEN ZATÜRRE"
Şelehov’daki hastanede 2 Ekim gecesi yaşamını yitiren 28 yaşındaki laborant Darya Şipilova'ya "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada, kapsamlı incelemeler sonucunda hastadan alınan örneklerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlıdır." ifadesine yer verildi.
SALGINLA MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANDI
İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.
"DENEY TÜPÜ KAZAYLA KIRILINCA YAYILDI" İDDİASI
Bazı sosyal medya kanalları ise veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürüyor.
Yerel medyaya yansıyan iddialara göre Şipilova, laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren (Yersinia pestis) bir deney tüpünü kazayla kırdı. Olaydan iki gün sonra genç laborantın durumu kötüleşti ve acilen hastaneye kaldırıldı.
Şüpheler üzerine Covid-19 merkezine yatırılan Şipilova2 Ekim gecesi burada hayatını kaybetti.
KOMİSYON AÇIKLAMASINA GÖRE BÖYLE BİR KAZA OLMADI
Enstitüde biyogüvenlik kurallarını inceleyen komisyonun ise, patojen mikroorganizmalarla çalışılırken herhangi bir kaza meydana geldiğine ilişkin bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Kurum, bu sonucun ayrıca görevlendirilen uzman komisyon tarafından da onaylandığını bildirdi.
200 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA, 5 HASTANE KAPATILDI
Yerel basına göre, laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi hastanede gözetim altına alındı, ayrıca 5 hastane de karantina nedeniyle kapatıldı.
Laboratuvar yakınındaki alüminyum fabrikasında da tedbir amacıyla çalışanlardan maske takmaları istendi.
VEBA VİRSÜ VE TEDAVİSİ
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre veba, "Yersinia pestis" adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon. Akciğerleri etkileyen türü, enfekte kişinin solunum yoluyla yaydığı parçacıklarla insandan insana bulaşabiliyor.
Hastalık tedavi edilmediğinde hızla ağırlaşabiliyor, erken tanı ve uygun antibiyotiklerle tedavisi mümkün.
Veba vakasının teyit edilebilmesi için hastalığa neden olan bakteriye yönelik laboratuvar testleri gerekiyor.
ABD, RUSYA'DAKİ İDDİALARI TAKİBE ALDI
Öte yandan ABD yönetiminin, Rusya'daki "veba salgını şüphesini ve karantina sürecini" takip ettiği bildirildi.
Axios sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki "veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini" takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.
Axios'un haberinde, Beyaz Saray sözcüsünün ilgili soruları Dışişleri Bakanlığına yönlendirdiği ancak Bakanlıktan konuya ilişkin sorulara henüz yanıt alınamadığı kaydedildi.