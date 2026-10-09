Rusya'da veba şüphesi devam ediyor | Bu kez anne konuştu, "Kızımın ölmesine göz yumdular"
09.10.2026 08:57
Son Güncelleme: 09.10.2026 08:57
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma merkezinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki laboratuvar görevlisinin annesi, "O tüpler duvara fırlatılsa bile kırılmaz. Ölmesine göz yumdular." dedi.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsünde görev yapan 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova'nın ölümü, uluslararası kamuoyunda ve bölgede salgın endişesine yol açtı.
Şelehov kasabasındaki hastaneye kaldırıldıktan sonra 2 Ekim sabahı hayatını kaybeden Şipilova'nın, laboratuvarda akciğer vebası etkeni taşıyan bir deney tüpünü kırması sonucu enfekte olduğu iddiaları bağımsız kaynaklar ve ailesi tarafından yalanlandı.
Rusya Halk Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), genç kadının "nedeni belirlenemeyen zatürre" kaynaklı öldüğünü savunurken, ilk aşamada yaklaşık 200 kişiyi karantinaya aldı.
Olayın ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD ve Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimine şeffaflık çağrısı yaptı.
Sibirya'daki tesiste çalışan personelin enstitü binasında karantinada tutulduğu ve bazı çevre hastanelere kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Rusya'ya komşu Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınır hattında sağlık denetimlerini artırdı.
ARAŞTIRMACININ ANNESİNDEN AÇIKLAMA
Hayatını kaybeden araştırmacının sağlık personeli olan annesi Svetlana Şipilova, Rus yayın organı Glubina'ya yaptığı açıklamada kızının tüp kırması sonucu öldüğü yönündeki resmi ve yerel anlatıları reddetti.
The Telegpaph gazetesinin aktardığına göre Tesislerdeki güvenlik önlemlerine işaret eden anne, "O tüpler duvara fırlatılsalar bile kırılmayacak kadar iyi korunuyor. İçindekini dökmek imkansızdır. Bunu ancak bir amatör iddia edebilir. Kızımın ölmesine göz yumdular" dedi.
Şipilova'nın okul arkadaşları da yerel People of Baikal platformuna konuşarak, laboratuvar çalışanının son derece sorumlu ve dikkatli biri olduğunu, hakkında çıkan "olayı gizledi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
DSÖ VE ABD'DEN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI
Gelişmeler üzerine DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rus makamlarından ölüm nedeni, uygulanan tedbirler ve basında yer alan ikinci vaka iddiaları hakkında ayrıntılı bilgi talep ettiklerini açıkladı.
Rospotrebnadzor ise DSÖ'ye gerekli bilgilerin iletildiğini, temaslı kişilere yapılan yaklaşık 5 bin test sonucunda hiçbir tehlikeli patojene rastlanmadığını ve karantinadakilerin yüzde 90'ının tahliye edildiğini duyurdu.
Rus yetkililer Şipilova'nın aşılı olduğunu ve çalıştığı patojenlere karşı bağışıklık taşıdığını kaydetti.
Reuters ajansının aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya diplomatik nota vererek uluslararası sağlık yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin yakından izlendiğini belirterek Rusya'nın bilgi paylaşması gerektiğini vurguladı.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı temasların sürdüğünü ve olayın bir biyolojik silahtan kaynaklandığına inanmadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise basında yer alan spekülasyonlara karşı ihtiyatlı olunmasını istedi.
BÖLGE HALKI VE UZMANLAR BELİRSİZLİKTEN ENDİŞELİ
Rospotrebnadzor'un salgın riski bulunmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen bölgedeki tedbirler halk arasında paniğe neden oldu.
Şipilova'nın yaşadığı binanın en az üç kez dezenfekte edildiği, görevlilerin ise bina sakinlerine ilaçlamanın "hamam böceklerine karşı" yapıldığını söylediği öne sürüldü.
İrkutsk'taki bir doğum hastanesinde başvuranlara veba tarama formu doldurtulduğuna ilişkin kayıtlar sosyal medyada paylaşıldı.
Arama motorlarında veba kelimesine yönelik aramaların yüzde 5 bin arttığı, bölgede koruyucu maske satışlarının ikiye katlandığı kaydedildi.
Yersinia pestis bakterisinin yol açtığı veba hastalığı, tedavi edilmediğinde yüzde 30 ila yüzde 100 arasında ölüm oranına sahip.
Tarihte "Kara Ölüm" olarak bilinen ve 1300'lü yıllarda Avrupa'da 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan hastalığın akciğer formu, damlacık yoluyla insandan insana bulaşabilen en tehlikeli tür olarak biliniyor.