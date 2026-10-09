Rusya'da veba şüphesi devam ediyor | Bu kez anne konuştu, "Kızımın ölmesine göz yumdular"

Hayatını kaybeden araştırmacının sağlık personeli olan annesi Svetlana Şipilova, Rus yayın organı Glubina'ya yaptığı açıklamada kızının tüp kırması sonucu öldüğü yönündeki resmi ve yerel anlatıları reddetti.

The Telegpaph gazetesinin aktardığına göre Tesislerdeki güvenlik önlemlerine işaret eden anne, "O tüpler duvara fırlatılsalar bile kırılmayacak kadar iyi korunuyor. İçindekini dökmek imkansızdır. Bunu ancak bir amatör iddia edebilir. Kızımın ölmesine göz yumdular" dedi.

Şipilova'nın okul arkadaşları da yerel People of Baikal platformuna konuşarak, laboratuvar çalışanının son derece sorumlu ve dikkatli biri olduğunu, hakkında çıkan "olayı gizledi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.