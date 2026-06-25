Rusya'da yakıt krizi derinleşiyor: Dizel ihracatı durabilir

Rusya, dünyanın üçüncü büyük ham petrol üreticisi olmasına rağmen, Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırıları nedeniyle daha önce benzin ve jet yakıtı ihracatını yasaklamak zorunda kalmıştı.

Son olarak, başkentin güney banliyölerinde bulunan ve Moskova bölgesinin en büyük yakıt tedarikçisi olan Moskova Rafinerisi bu ay iki kez Ukrayna İHA'larının hedefi oldu.

Gazprom Neft tarafından işletilen ve 2024 yılında 11,6 milyon ton petrol işleyerek 2,9 milyon ton benzin ile 3,2 milyon ton dizel üreten tesisin tamamen durduğu ve onarımının en az yarım yıl süreceği belirtildi. Gazprom Neft ise konuya dair açıklama yapmadı.

Çarşamba günü yayımlanan nadir resmi verilere göre, Rusya'nın petrol ürünleri ve kok kömürü üretimi mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında geriledi.

Sektör kaynakları, Rusya'nın benzin üretiminin geçen hafta, Haziran 2025'teki günlük ortalamanın yaklaşık yüzde 25 altında kaldığını bildirdi.

Veri analiz şirketi LSEG'in paylaştığı veriler ve piyasa kaynakları ise planlanmamış rafineri bakımları nedeniyle haziran ayının ilk yarısında deniz yoluyla yapılan petrol ürünü ihracatının, mayıs ayının ilk yarısına kıyasla yüzde 15 düştüğünü ortaya koydu.

Nisan ayında ise Rusya'nın deniz yoluyla yapılan dizel ve gazyağı ihracatı mart ayına göre yüzde 8 artışla 3,25 milyon tona ulaşmış, geçen yılın aynı ayındaki 3,3 milyon tonluk seviyenin sadece hafif altında kalmıştı.

Mayıs ayında da ihracat sabit seyrederken Brezilya ve Türkiye, Rus dizelinin en büyük alıcıları arasında yer alıyor.

Sektör kaynakları, Rusya'nın haziran ayında deniz yoluyla yakıt ithal etmeye hazırlandığını belirtti.