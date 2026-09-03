Rusya'dan Almanya'ya misilleme. Goethe Enstitüsü şubeleri kapatılıyor

Rusya, Almanya'nın yönelttiği suçlamaları temelsiz ve "absürt" olarak nitelendirdi.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Almanların burada Goethe Enstitüsü şubeleri var... Elbette bizim oradaki kültür merkezimiz zorla çıkarıldıktan sonra onlar da kapatılacak" dedi.

Lavrov; kurumun Moskova, Saint Petersburg ve Yekaterinburg'daki şubelerinin kapatılacağını söyledi. Buna karşın Goethe Enstitüsü'nün internet sitesinde Yekaterinburg'da bir şube listelenmiyor.