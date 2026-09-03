Rusya'dan Almanya'ya misilleme. Goethe Enstitüsü şubeleri kapatılıyor
03.09.2026 13:40
Rusya, Almanya'nın Berlin'deki bir Rus kültür merkezini kapatma kararına misilleme olarak Goethe Enstitüsü şubelerini kapatacağını duyurdu.
Rusya, Berlin yönetiminin Almanya'nın başkentindeki bir Rus kültür merkezinin kapatılması talimatını vermesine karşılık olarak Alman kültür kurumu Goethe Enstitüsü'nün birden fazla şubesini kapatacağını duyurdu.
Finansmanı Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanan Goethe Enstitüsü, Almancanın öğrenilmesini teşvik eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet yürütüyor.
Moskova'nın bu adımı, Almanya'nın geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik bir "hibrit saldırı" girişiminde bulunmakla suçladığı Rusya'ya bu hafta yaptırım uygulamasının ardından geldi.
Almanya'nın yürürlüğe koyduğu yaptırımlar arasında Berlin'deki bir Rus kültür merkezinin kapatılması kararı da yer alıyordu.
Rusya, Almanya'nın yönelttiği suçlamaları temelsiz ve "absürt" olarak nitelendirdi.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Almanların burada Goethe Enstitüsü şubeleri var... Elbette bizim oradaki kültür merkezimiz zorla çıkarıldıktan sonra onlar da kapatılacak" dedi.
Lavrov; kurumun Moskova, Saint Petersburg ve Yekaterinburg'daki şubelerinin kapatılacağını söyledi. Buna karşın Goethe Enstitüsü'nün internet sitesinde Yekaterinburg'da bir şube listelenmiyor.
Almanya ise Rusya'nın kapatma kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul gazetecilere yaptığı açıklamada, "Goethe Enstitüsü... Rusya'da kültürel bir köprü olarak önemli bir rol oynadı ve biz bunu sürdürmeye hazırdık" dedi.
İki ülke arasındaki gerilim, Berlin yönetiminin geçen ay Leipzig Havalimanı'nda meydana gelen bir insansız hava aracı (İHA) olayının arkasında Moskova'nın bulunduğunu öne sürmesinden bu yana tırmanış gösterdi.
Rusya, söz konusu olayın ardından Berlin'in sergilediği tutumu "Rus karşıtı eylemler" olarak nitelendirerek çarşamba günü Almanya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.