Bakan Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna verdiği röportajda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rus ticari gemilerini denetleme kararını değerlendiren Lavrov, Brüksel'in, Rusya'nın küresel pazarlarda gelir elde etme imkanlarını sınırlandırmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AB'nin kurallarına uymayan tüm gemiler, 'gölge filo' olarak ilan ediliyor. Bu çok tehlikeli bir yol, çünkü onlar (Avrupalılar) kendi kararlarının uluslararası hukukun üstünde olduğunu savunuyor. Gemilerin durdurulmasına, gemilerdeki yüklere de el konularak satılmasına, elde edilen gelirin de Ukrayna'ya Nazi rejimini güçlendirmek için verilmesine izin verildi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buna karşılık verileceğini bildirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak." dedi.